Дуров: Telegram банит аккаунты, которые собирают координаты для нанесения ударов

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Администрация Telegram продолжает блокировать аккаунты и ботов, которые занимаются сбором координат для «нанесения ударов», написал в своем блоге сооснователь компании Павел Дуров.
Дуров отметил, что администрация мессенджера не желает того, чтобы Telegram становился «инструментом насилия». Сооснователь Telegram не уточнил, о каких именно ударах идет речь, однако призвал пользователей уведомлять соцсеть о вредоносных источниках информации.
Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, единоросс Антон Горелкин заявил, что разработчикам Telegram на фоне роста «интереса преступников» к мессенджеру необходимо ввести инструменты, которые позволяли бы фильтровать сообщения пользователей.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram на территории РФ в настоящее время нет.
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Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, единоросс Антон Горелкин заявил, что разработчикам Telegram на фоне роста «интереса преступников» к мессенджеру необходимо ввести инструменты, которые позволяли бы фильтровать сообщения пользователей.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram на территории РФ в настоящее время нет.
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Екатерина Коршунова