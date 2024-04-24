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Россия и Украина впервые провели очные переговоры по поводу детей при посредничестве Катара. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Отмечается, что переговоры прошли в Дохе, в результате удалось достигнуть договоренности. По словам омбудсмена, 29 детей переедут на Украину, 19 — в Россию.
В феврале текущего года Мария Львова-Белова заявила, что ещё 11 украинских детей воссоединились со своими семьями. Как рассказала омбудсмен, это самая большая группа детей, которая направлялась к своим родным и близким.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В феврале текущего года Мария Львова-Белова заявила, что ещё 11 украинских детей воссоединились со своими семьями. Как рассказала омбудсмен, это самая большая группа детей, которая направлялась к своим родным и близким.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова