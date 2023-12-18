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Два «Авангарда» затопят всю Англию: Баранец раскрыл способности нового ракетного комплекса

Обозреватель Баранец объяснил, почему Запад не сможет противостоять «Авангарду»
18 декабря 2023, 12:25
Фото: IStock/vadimrysev

Фото: IStock/vadimrysev

Западным странам следует обратить внимание на перевооружение российской армии на ракетный комплекс «Авангард». Об этом сообщают британские СМИ. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец объяснил «Радио 1», почему боевой блок уникальный в своём роде.
По словам военного эксперта, боевой блок запускается с помощью баллистической ракеты, сам он разгоняется до «сумасшедшей» скорости – 28 Махов.
«Сегодня нет в мире таких ракетных блоков, которые летели бы со скоростью 28 Махов – это почти 10 километров в секунду. Такая скорость не позволяет даже самым мощным американским компьютерам перехватить и засечь его. Он сводит с ума радары, потому что они не могут в него прицелиться», — отметил Виктор Баранец.

Специалист подчеркнул, что мощность боевой головки может составлять от 800 килотонн до двух мегатонн.
«Специалисты говорят, что для затопления Англии нужно запустить всего лишь два “Авангарда”», — добавил собеседник.
Напомним, о том, что данный ракетный комплекс не имеет аналогов в мире, заявлял и российский лидер Владимир Путин. Он упомянул комплекс ещё в марте 2018 года, выступая перед Федеральным собранием.

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#скорость
#комплекс
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#виктор баранец
#авангард
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Классный руководитель рассказала о бойце, оставившем послание на камне
18 декабря 2023, 12:30

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Боец ВС РФ Роман Рудаков, который оставил прощальное послание на стене дома в Марьинке, со школы заботился о брате, который имеет проблемы со здоровьем. О семье Рудакова рассказала его классный руководитель.
Молодой человек воспитывался в дружной, но небогатой семье, однако всегда был опрятно одет. Глава семейства не мог работать по состоянию здоровья, и маме помогал Роман.

«Говорю с вами, и слезы душат, учитывая их ситуацию в семье. Рома в те страшные минуты боя, когда по ним били со всех сторон из автоматов и закидывали гранами, думал не о своей боли, не о смерти, а о своих близких: маме, брате, сестре. Как и все предыдущие годы», - сказала учитель в беседе с «МК».
 
Роману Рудакову на момент гибели было неполных 22 года, он родился и жил в городе Батайске Ростовской области. За три месяца до получения повестки он был демобилизован из армии.

Напомним, во время очистки Марьинки было обнаружено послание от российского бойца на стене одного из домов.

На стене рядом с посланием было найдено девять тел. В письме Роман Рудаков из Батайска просил, чтобы тот, кто найдет его, позаботился о его матери, сестре и брате. Согласно данным военных корреспондентов, российская штурмовая группа из 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии оказалась в засаде и была окружена. Остатки связи с бойцами были потеряны, но они держали оборону до последней пули.

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#сво
#вс рф
#послание
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Мурашко: ВСУ специально атакуют медицинские объекты в новых регионах РФ
18 декабря 2023, 12:03

Фото: сайт Кремля

ВСУ целенаправленно наносят удары по медицинским объектам в новых регионах России. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая в Совете Федерации на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны властей Украины.
«Атаки на медицинские объекты весь этот период продолжаются. Медицинские здания, в том числе те, которые уже были отремонтированы, также повторно подвергаются налетам, причём это целенаправленно, (ВСУ – ред.) прекрасно знают, что это медицинские организации», - заявил Мурашко.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что украинские войска нанесли удар из HIMARS по месту доставки гуманитарной помощи в Новой Маячке в Херсонской области. Отмечается, что погибли два мирных жителя. Большинство ракет из залпа сбила система противовоздушной обороны.

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#беспилотник
#всу
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Последние новости СВО: где прорвали оборону ВС РФ, как сдерживают наступление ВСУ
18 декабря 2023, 10:11

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Противник стягивает резервы на нескольких участках фронта, чтобы подавить наступление ВС РФ, однако российским бойцам удается прорвать оборону ВСУ. О том, как складывается обстановка в зоне проведения спецоперации, и на каком направлении развернулись ожесточенные бои, читайте в материале «Радио 1».

Су-34 нанесли удар по пункту ВСУ на Краснолиманском направлении


 

Экипажи истребителей Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что летчики применили фугасные авиационные бомбы, которые позволили нанести удар по противнику, не пересекая зону поражения вражеской ПВО.

 

Машина с ранеными увернулась от дрона ВСУ футбольным приёмом и попала на видео
Машина с ранеными увернулась от дрона ВСУ футбольным приёмом и попала на видео

Российские разведка и артиллерия поразили укрепленные позиции ВСУ под Купянском

 
Разведчики и артиллеристы атаковали замаскированные позиции ВСУ под Купянском, об этом рассказали в российском оборонном ведомстве. Для нанесения ударов ВС РФ применили самоходные артиллерийские установки «Мста-С». В Минобороны РФ добавили, что российские артиллеристы меняют свои огневые позиции регулярно, и затрачивают минимальное количество времени с момента обнаружения цели до ее уничтожения.


Белгородский губернатор сообщил о «стрелковом бое» на границе села

 
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на границе села Теребрено в Краснояружском районе, идет стрелковый бой с группировкой ВСУ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Глава региона пояснил, что в результате противостояния, повреждения получили линии электропередач в нескольких населенных пунктах. Гладков добавил, что специальные службы приступят к ликвидации неисправностей после соответствующего разрешения Минобороны РФ.  
 


Отражена массовая атака дронов ВСУ на Ростовскую область


ВСУ предприняли попытку атаки на территорию Ростовской области с использованием дронов. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. По его словам, все беспилотники были отражены системой ПВО. В результате происшествия никто не пострадал. Информация о разрушениях наземных объектов уточняется.
 


В Одессе произошли взрывы

 
В нескольких областях Украины ночью прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua». По информации агентства, сигналы сирен сработали в Одессе, Кировограде и Херсоне. Власти страны не приводили подробностей о произошедшем, однако по некоторым данным, на местах происшествий разразились пожары.

Последние новости СВО

 
Российские бойцы попытались прорвать оборону противника на Купянском участке фронта в районе Синьковки, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». ВСУ стягивают резервы в лесополосу возле Ивановки, чтобы сдержать наступление ВС РФ.
 
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Российские силовики нашли в ДНР тайник с секретными документами СБУ

На Соледарском направлении линия обороны ВСУ была продавлена. Ожесточенные бои начались за дороги Григоровка — Богдановка и Хромово — Часов Яр.
 
По информации портала, ВСУ контролируют не более одного процента территории Марьинки, которую ранее удалось занять ВС РФ. В настоящее время российские бойцы зачищают западные окраины населенного пункта.  
 
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#всу
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#россия
#контрнаступление
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Украинские власти запретили мужчинам покидать территорию Херсона
Сальдо: власти Украины ограничили для мужчин возможность выехать из Херсона
18 декабря 2023, 09:57

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Власти Украины запретили мужчинам покидать подконтрольную им часть Херсонской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Он рассказал, что в настоящее время мужчины, оставшиеся на этих территориях, не имеют возможности выехать за пределы региона, поскольку «в любой точке оставшейся Украины их могут поймать и отправить на смерть». 

По словам Сальдо, жители правобережной части Херсонской области, которые ждали возвращения ВСУ, начали понимать, что их обманывают. Они могут сравнить свою жизнь после начала спецоперации, когда территория была освобождена российскими военными, и на ней начала выстраиваться мирная жизнь, с тем, что происходит сейчас в Херсоне. 

Напомним, что по итогам референдума 2022 года Херсонская область вошла в состав России. Однако правобережье Днепра с городом Херсоном по-прежнему остаётся под контролем Украины. 

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#херсонская область
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#украина
#ограничения
#мужчины
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Бригада «Север-V» уничтожила логово «Бабы Яги» под Артёмовском - видео
Российские бойцы выследили и уничтожили операторов тяжёлых дронов «Баба Яга»
18 декабря 2023, 09:08

Фото: istockphoto/vadimrysev

Бойцы Добровольческого корпуса «Север-V» осуществляют поиск и уничтожение операторов тяжёлых дронов-бомбардировщиков «Баба Яга» на позициях в окрестностях Артёмовска. Кадрами работы российских военных поделились военкоры «Русской весны».
«Баба Яга» — это промышленные или сельскохозяйственные беспилотники, обладающие большой грузоподъёмностью. Противник активно использует их в качестве бомбардировщиков, сбрасывая с них миномётные мины и другие боеприпасы на российские позиции и военную технику. Обезвреживание таких БПЛА — важная задача, решение которой существенно облегчает жизнь военнослужащих РФ.

Российские бойца с помощью дронов-разведчиков выследили сразу два логова, где укрывались операторы «Бабы Яги». Координаты были переданы на командный пункт. После чего к охоте на «Бабу Ягу» подключились уже артиллеристы.






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#бпла
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#рф
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Myśl Polska: ВСУ исчерпали все ресурсы на фоне усиления мощи армии России
18 декабря 2023, 08:51

Фото: istockphoto/JARAMA

Армия России очевидно превосходит украинскую и её силы постоянно растут. В то время как человеческие и технические ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически полностью исчерпаны.
Об этом заявил военный обозреватель издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. Он отметил, что российская оружейная промышленность, переведенная на военные рельсы, своевременно поставляет в войска достаточное количество новой, а также отремонтированной и модернизированной старой советской техники, что только увеличивает мощь армии РФ. Мобилизованные бойцы из резерва проходят качественную тренировку и приходят на передовую хорошо подготовленными.

В то же время Украина практически полностью исчерпала свои мобилизационные ресурсы из-за высоких потерь. Слабость финансового обеспечения, недостаточно развитая военная промышленность и демографическая ситуация не способствуют укреплению армии, заключил обозреватель.

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#военные
#промышленность
#украина
#рф
#всу
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Пограничники вступили в бой с украинскими диверсантами в Белгородской области
Shot: В Белгородской области пограничники ликвидировали трех диверсантов ВСУ
18 декабря 2023, 08:29

Фото: istock / maradek

Около села Теребрино Белгородской области в результате боя с российскими пограничниками были убиты три украинских диверсанта. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, группа из 8 человек подошла к границе с Краснояружским районом РФ. Пограничники вступили в стрелковый бой, продолжавшийся около получаса. В результате перестрелки трое диверсантов скончались, оставшиеся сбежали. Сообщается, что среди них есть как минимум один раненый. Отмечается, что  с нашей стороны потерей нет.

Как сообщает источник, спустя час вытеснения ДРГ, ВСУ атаковали село Теребрино, выпустив минимум 0 мин калибра 120 мм и 6 мин калибра 82 мм. От ударов повредилась линия электропередач и 3 жилых дома. Пострадавших нет. 

Ранее Запад призвали внимательно отнестись к перевооружению российских военных на «Авангард». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Запад призвали внимательно отнестись к перевооружению российских военных на «Авангард»
Mirror: ракетный комплекс «Авангард» может уничтожить много целей за 30 минут
18 декабря 2023, 08:03

Фото: istock / aapsky

Западным странам стоит внимательно отнестись к перевооружению российских военных на ракетный комплекс «Авангард». Об этом пишет Mirror.

В материале статьи указано, что «Авангард» достигает цели со скоростью, превышающая в 27 раз превышает скорость звука. Автор также называет данный комплекс единственным оружием в мире такого рода.

«Комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком выходит за пределы атмосферы Земли прежде чем поразить множество целей менее чем за 30 минут», — пишет автор материала.
О создании «Авангарда» сообщил президент России Владимир Путин весной 2018 году. Производство гиперзвуковых боевых блоков началось в середине лета 2018 года. Российский лидер также заявлял об отсутствии аналогов.

До этого Минобороны заявило об ударе по опорному пункту ВСУ экипажами Су-34. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#комплекс
#авангард
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Минобороны заявило об ударе по опорному пункту ВСУ экипажами Су-34
МО: экипажи Су-34 нанесли удар опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
18 декабря 2023, 07:25

Фото: istock / Marina Denisenko

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом информирует Министерство обороны России.

Летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, которые позволяют наносить точные удары без входа в зону поражения вражеской противовоздушной обороны.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — сообщили в оборонном ведомстве.
До этого стало известно, что на этом направлении РСЗО «Ураган» уничтожили опорный пункт ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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