Два «Авангарда» затопят всю Англию: Баранец раскрыл способности нового ракетного комплекса

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Западным странам следует обратить внимание на перевооружение российской армии на ракетный комплекс «Авангард». Об этом сообщают британские СМИ. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец объяснил «Радио 1», почему боевой блок уникальный в своём роде.
По словам военного эксперта, боевой блок запускается с помощью баллистической ракеты, сам он разгоняется до «сумасшедшей» скорости – 28 Махов.
Специалист подчеркнул, что мощность боевой головки может составлять от 800 килотонн до двух мегатонн.
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«Сегодня нет в мире таких ракетных блоков, которые летели бы со скоростью 28 Махов – это почти 10 километров в секунду. Такая скорость не позволяет даже самым мощным американским компьютерам перехватить и засечь его. Он сводит с ума радары, потому что они не могут в него прицелиться», — отметил Виктор Баранец.
«Специалисты говорят, что для затопления Англии нужно запустить всего лишь два “Авангарда”», — добавил собеседник.Напомним, о том, что данный ракетный комплекс не имеет аналогов в мире, заявлял и российский лидер Владимир Путин. Он упомянул комплекс ещё в марте 2018 года, выступая перед Федеральным собранием.
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Екатерина Шмакова