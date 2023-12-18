Минобороны заявило об ударе по опорному пункту ВСУ экипажами Су-34

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Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом информирует Министерство обороны России.
Летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, которые позволяют наносить точные удары без входа в зону поражения вражеской противовоздушной обороны.
«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — сообщили в оборонном ведомстве.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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