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Два человека погибли в Пологах Запорожья при обстреле со стороны ВСУ

28 апреля 2024, 14:05
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Количество жертв обстрела ВСУ подконтрольной России части Запорожской области выросло до двух. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Отмечается, что под удар попал населенный пункт Пологи. По словам Мельниченко, боевики украинской армии выстрелили по нему 14 снарядами.

Губернатор подчеркнул, что ВСУ в бессильной злобе ведут продолжают терроризировать мирное населения. Мельниченко заключил, что преступлениям киевского режима в скором времени придет конец.



Ранее сообщалось, что захоронения мирных жителей со следами пыток были обнаружены в Авдеевке. Руки погибших были связаны за спиной, а ноги перемотаны скотчем.

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ВСУ атаковали населённый пункт в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Вязовое в Белгородской области
28 апреля 2024, 14:21

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Вязовое в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, в результате удара беспилотника никто не пострадал. Однако от взрыва дрона был повреждён объект связи.

В скором времени аварийные службы приступят к ликвидации последствий удара.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что минувшей ночью три украинских беспилотника упали в районе нефтебазы. В результате удара никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры также не обнаружено. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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#белгородская область
#всу
#беспилотник
#россия
#атака
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Forbes: удары по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронами
28 апреля 2024, 13:48

Фото: iStock/Diy13

Удары солдат ВС РФ по инфраструктуре Украины лишают Киев возможности снабжать свои вооруженные силы беспилотниками с новыми технологиями. Об этом пишет Forbes.
Методы противодействия дронам подразумевают использование их уязвимостей. Отмечается, что в этом случае уязвимость заключается в том, что украинским оборонным компаниям необходима электроэнергия для разработки и производства своих БПЛА.

Российские силы, замедляя украинское производство беспилотных летательных аппаратов, в это время смогут разработать новые средства противодействия дронам на линии боевого соприкосновения, что предоставит военным ВС РФ ключевое преимущество.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Российские силы освободили Новобахмутовку в ДНР
28 апреля 2024, 13:35

Фото: iStock/zim286

Российская армия освободила село Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, об этом сообщило Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка Донецкой Народной Республики», — сообщила пресс-служба оборонного ведомства в своей ежедневной сводке.

Напомним, после освобождения Авдеевки в феврале 2024 года на Донецком направлении российская армия ведёт самые активные бои в районе города Часов Яр. После освобождения этого населённого пункта Вооружённые силы РФ выйдут на Славянск и Краматорск, после чего смогут взять под свой контроль весь Донбасс.

22 апреля Владимир Рогов сообщил, что российские силы освободили посёлок городского типа Очеретино в Донецкой области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#сво
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Три украинских беспилотника упали в районе нефтебазы в Калужской области
28 апреля 2024, 13:17

Фото: iStock/rancho_runner

Три украинских беспилотника упали в районе нефтебазы города Людинова и на других территориях Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.
В результате падения беспилотников никто не пострадал, разрушений объектов не обнаружено. В данный момент специалисты проводят проверку по факту случившегося.

Ранее Минобороны России сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 беспилотников на российскими регионами за минувшую ночь.

Отмечалось, что больше всего дронов (девять) были перехвачены над Брянской областью, ещё про три уничтожены на Курской и Калужской областями, два сбиты над Белгородской областью.

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В Испании заявили об ударных темпах развития российской армии

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#беспилотник
#калужская область
#вс рф
#всу
#пво
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В Испании заявили об ударных темпах развития российской армии
Pais: РФ совершила качественный рывок, чтобы иметь более сильную армию
28 апреля 2024, 12:43

Фото: iStock/aapsky

Российская армия развивается «ударными темпами». Об этом сообщает испанская газета País.
Отмечается, что Россия в настоящее время в военном отношении сильнее, чем в начале конфликта.

При этом представители украинских войск и страны НАТО признают, что Россия совершила «качественный рывок», чтобы иметь более мощную армию, чем в начале СВО.

Ранее в этом месяце командующий объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявлял, что ВС РФ в пять раз превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами. Также, по его словам, российский оборонно-промышленный комплекс производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь Североатлантический альянс.

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#вс рф
#россия
#армия
#вооружение
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«Они в панике»: Стало известно реальное моральное состояние украинских солдат
Песков: С украинской стороны на фронтах нарастает паника
28 апреля 2024, 12:31

Фото: iStock/YakubovAlim

В рядах служащих Вооружённых сил Украины нарастает паника, об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью для журналиста Павла Зарубина.
«С украинской стороны на фронтах нарастает паника. И эта информация прямо из первых рук. Там, с той стороны, растет паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Песков.

По его словам, Россия сейчас должна сосредоточиться на выполнении тех задач, которые были поставлены в самом начале специальной военной операции.

Спикер Кремля также подчеркнул, что противник будет стараться взять Россию «на слабо». Однако, это самое «слабо» ВС РФ важно никогда не показывать, заключил Песков.

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Запад вынес украинцам серьёзное предупреждение из-за новой российской техники
Defense TV: РФ разработает новое оружие благодаря трофейной технике НАТО
28 апреля 2024, 12:19

Фото: iStock/Michele Ursi

При помощи трофейной технике НАТО Россия сможет разработать новое вооружение и модернизировать старое, об этом пишет Defense TV.
«Изучение таких бронемашин НАТО, как Marder 1 A3, Bradley M2A2 и CV 9040, позволит российским инженерам ознакомиться с передовыми западными военными технологиями и принципами проектирования», — считает автор статьи.

По его мнению, изучив все внутренности западных боевых машин, российские работники оборонно-промышленного комплекса смогут создать новое оружие, которое будет успешно противостоять технике НАТО. Россия также сможет улучшить те образцы техники, которые уже имеются на вооружении ВС РФ.

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#нато
#техника
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В Николаеве повреждён объект теплогенерирующей инфраструктуры
28 апреля 2024, 11:58

Фото: iStock/RamonCast

В украинском Николаеве повреждён объект теплогенерирующей инфраструктуры. Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.
Ранее о взрывах в городе сообщал украинский «24 канал».

Отмечается, что в настоящее время уточняются последствия повреждения объекта теплогенерирующей инфраструктуры.

Ранее в этот день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по электроподстанции посёлке городского типа Боровая в районе Харькова. По его словам, электроэнергия в городе отсутствует со вчерашнего дня, мобильная связь работает с сильными перебоями.

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#украина
#россия
#удар
#обстрел
#энергетика
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Появились кадры уничтожения американской РСЗО HIMARS под Красным Лиманом
«Ланцет» уничтожил РСЗО HIMARS под Красным Лиманом
28 апреля 2024, 11:56

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские войска с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS по Красным Лиманом. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Войны».
Отмечается, что пусковая установка западной техники была уничтожена в районе населённого пункта Красный Лиман в ночное время суток.
Ранее сообщалось, что мотострелковые подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Зелёный Гай, Новосёловское и Стельмаховка. Об этом сообщал начальник пресс-центра Западной группировки российских войск Иван Бигма.

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#рсзо
#обстрел
#вс рф
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