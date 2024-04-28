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Количество жертв обстрела ВСУ подконтрольной России части Запорожской области выросло до двух. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Отмечается, что под удар попал населенный пункт Пологи. По словам Мельниченко, боевики украинской армии выстрелили по нему 14 снарядами.
Губернатор подчеркнул, что ВСУ в бессильной злобе ведут продолжают терроризировать мирное населения. Мельниченко заключил, что преступлениям киевского режима в скором времени придет конец.
Ранее сообщалось, что захоронения мирных жителей со следами пыток были обнаружены в Авдеевке. Руки погибших были связаны за спиной, а ноги перемотаны скотчем.
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Губернатор подчеркнул, что ВСУ в бессильной злобе ведут продолжают терроризировать мирное населения. Мельниченко заключил, что преступлениям киевского режима в скором времени придет конец.
Ранее сообщалось, что захоронения мирных жителей со следами пыток были обнаружены в Авдеевке. Руки погибших были связаны за спиной, а ноги перемотаны скотчем.
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Екатерина Коршунова