Два детсада и школа пострадали при атаке БПЛА в Энгельсе

Утро 20 марта стало тревожным для жителей Энгельса, когда беспилотники Вооруженных сил Украины нанесли удар по городу. В результате атаки пострадали два детских сада и одна школа. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.