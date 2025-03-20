Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Фото: iStock/NiseriN
В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 132 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, наибольшее количество беспилотников было сбито над Саратовской областью — 54, следом идет Воронежская область с 40 уничтоженными БПЛА. Также значительное количество дронов было нейтрализовано над Белгородской областью — 22, Ростовской областью — 9 и Курской областью — 3. Кроме того, три БПЛА были уничтожены над Республикой Крым, и один — над Липецкой областью.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также:
В Воронежской области уничтожили около 40 беспилотников
Подполковника в отставке осудили за денежные переводы ВСУ
Mash: Осколки сбитого БПЛА попали по горбольнице в Энгельсе, пострадала женщина
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также:
В Воронежской области уничтожили около 40 беспилотников
Подполковника в отставке осудили за денежные переводы ВСУ
Mash: Осколки сбитого БПЛА попали по горбольнице в Энгельсе, пострадала женщина
Дарья Осипова