Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

В результате успешной работы дежурных сил противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы в Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.