SHOT: дроны ВСУ атаковали НПЗ в Энгельсе, начался пожар из-за осколков БПЛА

Фото: iStock/Olena Bartienieva
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Энгельсе, спровоцировав возгорание из-за падения обломков беспилотника. Местные жители сообщили о четырёх взрывах, прогремевших около 4 часов утра, а также о срабатывании сирен. Информацию подтвердили Telegram-каналы SHOT и Mash.
По данным очевидцев из Саратова и Энгельса, после серии взрывов в районе нефтебазы начался пожар. Жители проснулись от громких звуков, а затем заметили задымление. Точных данных о жертвах и повреждениях на данный момент нет.
Ранее глава региона подтвердил, что в Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА.
«Радио 1» также передавало, что стало известно мнение Америки о передаче АЭС Украины под управление США.
Читайте также:
МЧС: Один человек погиб из-за пожара в хостеле на востоке Москвы
Каллас предложит дать Киеву два миллиона крупнокалиберных снарядов
Трамп и Зеленский обсудили возможность передачи АЭС Украины под контроль США
Ранее глава региона подтвердил, что в Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА.
«Радио 1» также передавало, что стало известно мнение Америки о передаче АЭС Украины под управление США.
Читайте также:
МЧС: Один человек погиб из-за пожара в хостеле на востоке Москвы
Каллас предложит дать Киеву два миллиона крупнокалиберных снарядов
Трамп и Зеленский обсудили возможность передачи АЭС Украины под контроль США
Мария Моисеева