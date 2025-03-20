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SHOT: дроны ВСУ атаковали НПЗ в Энгельсе, начался пожар из-за осколков БПЛА

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Энгельсе, спровоцировав возгорание из-за падения обломков беспилотника. Местные жители сообщили о четырёх взрывах, прогремевших около 4 часов утра, а также о срабатывании сирен. Информацию подтвердили Telegram-каналы SHOT и Mash.
По данным очевидцев из Саратова и Энгельса, после серии взрывов в районе нефтебазы начался пожар. Жители проснулись от громких звуков, а затем заметили задымление. Точных данных о жертвах и повреждениях на данный момент нет.

Ранее глава региона подтвердил, что в Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА.

«Радио 1» также передавало, что стало известно мнение Америки о передаче АЭС Украины под управление США.

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Стало известно мнение Америки о передаче АЭС Украины под управление США
Fox News: Минэнерго США не видит проблем в передаче АЭС Украины Америке
20 марта 2025, 04:43

Фото: iStock/ValleraTo

США не видят проблем в возможной передаче АЭС на Украине под управление Америки для содействия урегулированию конфликта. Об этом заявил глава американского Министерства энергетики Крис Райт в эфире Fox News, подчеркнув наличие у США необходимого технического опыта.
По словам Райта, передача АЭС под контроль Вашингтона не потребует отправки военных США на Украину.

«Если для достижения этой цели будет полезным, чтобы США управляли атомными электростанциями на Украине — никаких проблем», — заявил он.
Ранее Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о часовом разговоре с Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны приблизили переговорные позиции. По утверждению американского лидера, киевский режим согласился прекратить атаки на российские энергообъекты.

В ночь с 19 на 20 марта в городах Саратов и Энгельс была объявлена тревога из-за атак беспилотников ВСУ. По данным Mash, жители Энгельса сообщили как минимум о двух взрывах в небе, которые сопровождались срабатыванием сирен.

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#аэс
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Mash: В городах Саратов и Энгельс звучит сигнал тревоги из-за атаки БПЛА ВСУ
20 марта 2025, 04:28

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В городах Саратов и Энгельс объявлена тревога из-за атак беспилотников ВСУ. По данным Mash, жители Энгельса сообщили как минимум о двух взрывах в небе, которые сопровождались срабатыванием сирен.
В Саратове также звучат сигналы тревоги. Ранее глава региона подтвердил, что в Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА.



Ранее сообщалось, что количество спасателей, задействованных в ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, увеличилось до 406 человек. Возгорание произошло после падения обломков беспилотников, которые принадлежат ВСУ.

Также «Радио 1» передавало, что в России введут новые правила призыва на военную службу, включая увеличение срока действия решений военкоматов о призыве на срочную службу до одного года. Законопроект, как сообщает «Парламентская газета», уже прошёл первое чтение в Госдуме.

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Оперштаб: для тушения пожара нефтебазы на Кубани привлекли 406 человек
20 марта 2025, 00:44

Фото: iStock/JohnnyH5

Количество спасателей, задействованных в ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, увеличилось до 406 человек. Возгорание произошло после падения обломков беспилотников, которые, по данным источников, принадлежат ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал оперативного штаба региона.
Ранее для борьбы с огнём привлекались 357 специалистов и 140 единиц техники, включая два пожарных поезда. Сейчас группировку расширили: в работах по ликвидации пожара задействовали 157 единиц техники. Площадь тушения составляет 4250 квадратных метров.

По информации штаба, спасатели сосредоточены на локализации огня в резервуаре, запорной арматуре и нефтепродуктах в зоне обвалования.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложит лидерам ЕС на саммите в четверг выделить Украине два миллиона артиллерийских снарядов.

Также «Радио 1» передавало, что федеральная трасса М-8 перекрыта на фоне массового ДТП из сотни автомобилей в Поморье Архангельской области.

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Каллас предложит дать Киеву два миллиона крупнокалиберных снарядов
Reuters: Каллас предложит ЕС предоставить Украине 2 млн боеприпасов в четверг
19 марта 2025, 23:48

Фото: iStock/artJazz

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложит лидерам ЕС выделить Украине два миллиона артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, с которым ознакомилось агентство.
Согласно документу, поставки боеприпасов стоимостью 5 миллиардов евро могут быть осуществлены в 2025 году. Каллас планирует представить инициативу на саммите ЕС в Брюсселе в четверг.

«Кая Каллас заявила в среду, что она представит предложение европейским лидерам, собравшимся в четверг в Брюсселе, о поставке Украине двух миллионов единиц крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов», — указывает Рейтер.
Ранее в ЕС заявляли о намерении продолжить военную поддержку Киева, несмотря на критику недостаточной роли Брюсселя в мирных переговорах.

Ранее сообщалось, что удар ВСУ по нефтеперекачивающей станции «Кавказская» отразится на доходах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) несмотря на то, что объект ему не принадлежит.

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#евро
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Трамп и Зеленский обсудили возможность передачи АЭС Украины под контроль США
Трамп заявил Зеленскому о готовности США помочь Киеву в управлении АЭС
19 марта 2025, 22:23

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с Владимиром Зеленским, что Вашингтон готов помочь Украине управлять ее станциями, и что, если американские власти станут владельцами энергообъектов республики, — это будет лучшее средство защитить инфраструктуру.
«…Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их экспертными знаниями в области электроэнергетики и коммунальных услуг», — сказала пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт.
Ранее стало известно, на что согласился Владимир Зеленский после разговора с Дональдом Трампом.

Также политолог оценил согласие России отказаться от ударов по украинским энергообъектам.

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