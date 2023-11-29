Два добровольца теробороны пострадали при атаке беспилотника ВСУ

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В Белгородской области пострадали два бойца территориальной обороны после того, как украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Борисовском районе в хуторе Климовое с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство. Пострадали двое бойцов нашей самообороны», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что им оказана вся необходимая медицинская помощь.
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