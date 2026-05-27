Два населенных пункта перешли под контроль РФ
Армия России освободила села Гранов и Воздвиженка в Харьковской и Запорожской областях соответственно. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Минобороны в своем канале в мессенджере Max.
Как отметили в военном ведомстве, операции по освобождению сел проводили подразделения группировок войск «Восток» и «Север».
Ранее сообщалось, что под Красноармейском нашли заминированный схрон с иностранным вооружением, оставленный ВСУ. В тайнике находились противотанковые гранатометы Javelin, NLaw, AT4, RPG-75M и C90-CR-RR, мины и ручные гранаты.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
