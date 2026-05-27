Под Красноармейском нашли заминированный схрон с натовским оружием
В пресс-службе УФСБ России по ДНР сообщили, что под Красноармейском нашли заминированный схрон с иностранным вооружением, оставленный ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
Тайник обнаружили в ходе совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота. В схроне находились противотанковые гранатометы Javelin, NLaw, AT4, RPG-75M и C90-CR-RR, мины и ручные гранаты. Изъятое оружие и боеприпасы передали в Минобороны России.
