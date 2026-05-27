Жительницу Запорожской области осудили за шпионаж в пользу ВСУ
В Запорожской области суд приговорил местную жительницу к 14 годам колонии общего режима за шпионаж в пользу Вооруженных сил Украины. Женщина собирала и передавала противнику данные о перемещении военной техники и личного состава, пишет РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.
Установили, что с мая 2023 года по октябрь 2024 года фигурантка из Бердянского района информировала украинскую сторону о передвижении легковых автомобилей, грузовой и тяжелой техники («КамАЗ», «Урал», ГАЗ), а также боевых машин — танков, БМП, МТЛБ, БТР. Особый интерес кураторов, по данным следствия, вызывала авиация — вертолеты и самолеты.
Суд признал гражданку виновной в шпионаже. Он назначил ей наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
