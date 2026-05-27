Жительницу Запорожской области осудили за шпионаж в пользу ВСУ

27 мая 2026, 11:27

Жительницу Запорожской области осудили на 14 лет за шпионаж в пользу ВСУ

В Запорожской области суд приговорил местную жительницу к 14 годам колонии общего режима за шпионаж в пользу Вооруженных сил Украины. Женщина собирала и передавала противнику данные о перемещении военной техники и личного состава, пишет РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.