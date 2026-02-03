Два района Киева практически полностью остались без теплоснабжения

03 февраля 2026, 10:40

Фото: iStock/zvonko1959

Два района Киева, Дарницкий и Днепровский, столкнулись с серьезной проблемой – практически полностью лишились теплоснабжения. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об этом в своих соцсетях.