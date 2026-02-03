Два района Киева практически полностью остались без теплоснабжения
Два района Киева, Дарницкий и Днепровский, столкнулись с серьезной проблемой – практически полностью лишились теплоснабжения. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об этом в своих соцсетях.
По его словам, ситуация затронула 1170 многоэтажек по всему городу. Жители этих районов вынуждены сталкиваться с холодом в своих квартирах. Кличко призвал к оперативным действиям для восстановления тепла. Городские власти работают над решением проблемы, однако когда именно удастся восстановить теплоснабжение, пока неизвестно. Жители надеются на скорое улучшение ситуации.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
