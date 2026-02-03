18 человек задыхаются в застрявшем лифте в БЦ «Оружейный» в Москве

03 февраля 2026, 10:11

В бизнес-центре «Оружейный» в Москве 18 человек оказались заперты в лифте

Фото: iStock/Zinkevych

В Москве в бизнес-центре «Оружейный» произошел инцидент. Грузовой лифт остановился во время движения, и в кабине оказались 18 человек. Они сообщают о трудностях с дыханием и просят о помощи. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.