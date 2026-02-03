18 человек задыхаются в застрявшем лифте в БЦ «Оружейный» в Москве
В Москве в бизнес-центре «Оружейный» произошел инцидент. Грузовой лифт остановился во время движения, и в кабине оказались 18 человек. Они сообщают о трудностях с дыханием и просят о помощи. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Спасатели уже направляются на место происшествия. Ситуация вызывает тревогу, так как время ожидания помощи увеличивается. Люди внутри лифта испытывают стресс и панические ощущения. Сотрудники экстренных служб работают над тем, чтобы быстро извлечь застрявших.
Ранее стало известно, что дочь участницы шоу «Битва экстрасенсов» Ольги Якубович Екатерина оказалась в центре скандала. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: