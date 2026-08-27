Две женщины погибли при падении сбитого БПЛА в Севастополе

27 августа 2026, 23:36

Фото: iStock/gorodenkoff

Число погибших из-за падения сбитого беспилотника на автобус в Севастополе увеличилось до четырёх. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.





По его информации, шесть пострадавших, находившихся в хирургическом и травматологическом отделениях первой городской больницы, перевели в ожоговый центр Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6. Туда же планируют направить 18-летнюю девушку, раненую во время атаки, как только её состояние позволит это сделать.



«Сегодня в реанимации скончались две жительницы Севастополя, пострадавшие при падении сбитого БПЛА на автобус», — написал Развожаев.