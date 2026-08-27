27 августа 2026, 22:45

Экс-офицер армии США Крапивник: люди уровня Рэтклиффа ездят тихо

Фото: iStock/bilalulker

Люди уровня директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа совершают рабочие визиты тихо, как «серые мышки». Об этом рассказал военный аналитик, экс-офицер американской армии Станислав Крапивник.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт обратил внимание на интересную деталь. По его словам, высокопоставленные сотрудники ЦРУ не летают, как сделал Рэтклифф. Они тихо прибывают на каком-нибудь чартерном самолете и также тихо вылетают обратно. Глава ЦРУ же прибыл в Москву на огромном транспортном Boeing C-17 Globemaster III.





«Изначально было заметно, что что-то в этом визите не то. Люди уровня Рэтклиффа так не ездят. Они тихо, как серые мышки, приезжают, обсуждают и уезжают обратно. Все это похоже на подход трамповской администрации, которая хочет постоянно показывать силу. В итоге получается какой-то парад. Главный шпион ездит так, чтобы об этом никто не знал», — отметил Крапивник.