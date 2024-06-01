Джигурда прокомментировал свою отправку на СВО

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Никита Джигурда прокомментировал сообщение об оправке в зону СВО.
Ранее РИА Новости опубликовало сведения о том, что Джигурда собирается подписать контракт с Минобороны России и оправиться на службу в зону СВО. Он планирует служить в том же подразделении, где числятся экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев и муж блогера Елены Блиновской.
Джигурда подчеркнул, что эта информация устарела, а значит больше не актуальна.
Он рассказал, что в прошлом году действительно хотел заключить договор с российским оборонным ведомством. Он хотел стать снайпером по уничтожению дронов. Однако ему отказали из-за возраста.
Тогда Джигурда решил, что будет поставлять гуманитарную помощь, автомобили и беспилотники. Также он посетил Донбасс пять раз за два года проведения СВО.
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Джигурда подчеркнул, что эта информация устарела, а значит больше не актуальна.
Он рассказал, что в прошлом году действительно хотел заключить договор с российским оборонным ведомством. Он хотел стать снайпером по уничтожению дронов. Однако ему отказали из-за возраста.
Тогда Джигурда решил, что будет поставлять гуманитарную помощь, автомобили и беспилотники. Также он посетил Донбасс пять раз за два года проведения СВО.
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Анастасия Чинкова