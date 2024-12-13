Эффективность морских дронов ВСУ оценили

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Специалисты американского военного издания The War Zone оценили пользу украинских морских дронов, передает РИА Новости.
Накануне Служба безопасности Украины опубликовала ролик атаки в районе, предположительно, Керченского залива в ночь на пятницу, 6 декабря. В материале говорится, что морские беспилотники Sea Baby якобы нанесли удары по российской авиации. Авторы The War Zone поставили данное заявление под сомнение, поскольку не смогли верифицировать видео.
Согласно информации издания, появление морских дронов Sea Baby у ВСУ демонстрирует быстрое развитие технологий в украинском конфликте. Однако у авторов издания имеются вопросы относительно той эффективности боевых дронов, о которой говорят на Украине. В украинском ведомстве сообщили, что смогли нанести серьезный урон боевым вертолетам российской армии, однако на кадрах не видно, чтобы они вступали в ответный бой.
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Екатерина Коршунова