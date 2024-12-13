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Российские войска продолжают активные наступательные операции на нескольких направлениях, включая Торецкое и Покровское, где зафиксированы значительные успехи, несмотря на сопротивление противника. В Курской области ВС РФ удается продвинуться вглубь обороны ВСУ. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
В Курской области за последние сутки российским силам удалось вытеснить военнослужащих ВСУ из села Новоивановк, потери противника превысили 200 солдат. Пленные бойцы ВСУ подтверждают информацию о том, что их задача заключалась в удержании позиций на российской территории до инаугурации Дональда Трампа.
По оценкам местных наблюдателей, новым аспектом ситуации стало решение ВСУ отказаться от контратак, сосредоточив усилия на удержании позиций и создании напряженности на других участках государственной границы, как отмечают авторы канала «Два майора».
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Согласно данным украинских источников, у 17-й бригады ВСУ почти не осталось танков, и боевикам приходится передвигаться на автомобилях. Бои продолжаются в Сумской области. «Архангел спецназа» сообщает о подготовке позиций российскими войсками и их продвижении вперед. На некоторых участках ВСУ отступили.
По данным с мест украинские войска сменили тактику на севере Суджанского района и перестали ходить в самоубийственные контратаки, ушли в глухую оборону. Часть бронетехники ВСУ перебрасывается на новые рубежи, а занятые опорные пункты оставляют пехоте без тяжёлого прикрытия.
Херсонское направление
На Херсонском направлении продолжаются активные боевые действия. Вооруженные силы России нанесли удары по позициям украинских войск в районах Михайловки и Никольского, расположенных на правом берегу Днепра. В ответ украинская сторона выпустила 57 снарядов по населенным пунктам на левом берегу реки.
В Новой Каховке в результате обстрелов повреждены четыре многоквартирных дома, информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Обстановка в регионе остается напряженной, и обе стороны продолжают вести артиллерийские дуэли.
Часовоярское направление
В районе Часова Яра боевые действия сосредоточены на территории завода огнеупоров. Ситуация на этом участке остается неопределенной: часть промзоны находится в серой зоне. Пока неясно, удалось ли российским силам полностью вытеснить противника или он продолжает удерживать некоторые позиции.
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Краснолиманское направление
На Краснолиманском участке продолжаются активные, но пока безрезультатные атаки на позиции ВСУ в районе Тернов. Несмотря на ожесточенные бои, линия фронта практически не изменилась.
Купянское направление
На Купянском направлении отмечаются боевые действия в районе Двуречного, где российские войска добились определенных успехов. Также продолжаются бои на линии Лозовая – Зеленый Гай, где ВС РФ показывают тактические достижения.
Харьковское направление
В Харьковском направлении, в районах Волчанска и Липцев, продолжаются позиционные бои. На данный момент нет информации о продвижении с обеих сторон.
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Запорожское направление
На запорожском участке линии фронта ситуация также остается стабильно напряженной. Позиционные бои продолжаются, однако значительных изменений линии боевого соприкосновения не зафиксировано.
Торецкое направление
На Торецком направлении российские войска продолжают наступление на север. Практически вся высотная застройка города находится под контролем российских сил. Противник пытается удерживать позиции в районе частной одноэтажной застройки и постепенно смещается к шахте «Торецкая». Наступательные действия продолжаются, однако украинская сторона оказывает активное сопротивление.
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Анастасия Хохлова