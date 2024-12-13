В Латвии рассказали, на какой период времени у Вооруженных сил Украины хватит оружия

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Глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью агентству Блумберг заявила, что Вооруженные силы Украины обладают достаточным количеством вооружения для того, чтобы продержаться до конца лета 2025 года. Об этом информирует РИА Новости.
По словам министра, Украина способна эффективно использовать имеющиеся ресурсы в течение всего летнего сезона. Браже также подчеркнула, что Латвия уже оказала Украине помощь на сумму, эквивалентную около 1% от своего валового внутреннего продукта, а также выразила намерение продолжать поддержку в будущем.
Ранее стало известно, что США одобрили очередной пакет военной помощи для Украины, который станет 72-м по счету. Он включит в себя новые поставки ПВО и БПЛА, а также иной техники.
До этого президент США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии РФ, Китаю, КНДР и Ирану, он подталкивает американские органы нацбезопасности к разработке новых стратегий по борьбе с «рискованными, углубляющимися связями» между упомянутыми странами.
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Ранее стало известно, что США одобрили очередной пакет военной помощи для Украины, который станет 72-м по счету. Он включит в себя новые поставки ПВО и БПЛА, а также иной техники.
До этого президент США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии РФ, Китаю, КНДР и Ирану, он подталкивает американские органы нацбезопасности к разработке новых стратегий по борьбе с «рискованными, углубляющимися связями» между упомянутыми странами.
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Дарья Осипова