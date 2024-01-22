Экипажи Ка-52 поразили объекты ВСУ на Краснолиманском направлении — МО РФ

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Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа совершили удар по позициям ВС Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и легкобронированной технике ВСУ в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
Отмечается, что целью российских военных стал опорный пункт противника, координаты которого экипажам Су-25СМ передали бойцы разведпозразделения.
«Двигаясь на минимальной высоте, огибая рельефы местности, прибыв в заданную точку, экипажи применили маневр «кабрирование», резко задрав нос самолета, отправив 80-миллиметровые неуправляемые ракеты С-8 по навесной траектории», — рассказали в МО.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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