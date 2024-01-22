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Экипажи Ка-52 поразили объекты ВСУ на Краснолиманском направлении — МО РФ

22 января 2024, 06:37
Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа совершили удар по позициям ВС Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и легкобронированной технике ВСУ в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что целью российских военных стал опорный пункт противника, координаты которого экипажам Су-25СМ передали бойцы разведпозразделения.


«Двигаясь на минимальной высоте, огибая рельефы местности, прибыв в заданную точку, экипажи применили маневр «кабрирование», резко задрав нос самолета, отправив 80-миллиметровые неуправляемые ракеты С-8 по навесной траектории», — рассказали в МО.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Германии назвали главные причины провала наступления ВСУ
Немецкий генерал Фройдинг перечислил главные причины провала наступления ВСУ
22 января 2024, 06:21

Фото: istockphoto/Olena_Z

Неудачи в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) объясняются российскими минными заграждениями, отсутствием воздушной поддержки и проблемами в противовоздушной обороне. Такое заявление сделал генерал-майор и глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг в интервью газете Welt am Sonntag.
В ответ на вопросы журналистов о ситуации на фронте, генерал отметил, что, возможно, летом и осенью ожидания как у самих украинцев, так и у немецкой стороны были завышены.

Он подчеркнул, что неудачи связаны с отсутствием воздушной поддержки, локальным превосходством и проблемами в противовоздушной обороне, что сказывается на сопровождении атакующих сил и защите от угроз из воздуха.

Генерал также отметил, что в настоящее время Россия обладает военной инициативой, подчеркнув, что характер конфликта и его развитие не поддаются точным математическим расчетам.

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Первый зампред правительства Забайкалья Мирхайдаров пойдёт добровольцем на СВО
22 января 2024, 05:50

Фото: РИА Новости/Марат Мирхайдаров

Первый вице-премьер правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров отправится в зону СВО в качестве добровольца. О своём решении он написал в Телеграм-канале.
«Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу отчизну. В ближайшие дни вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев батальона «Ахмат», — говорится в публикации.

Мирхайдаров подчеркнул, что сила Российской Федерации заключается в россиянах и нашем президенте. Он также выразил уверенность, что спецоперации на Украине в скором времени закончится победой ВС РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Симоньян нашла доказательство принадлежности Донецка к России
22 января 2024, 03:45

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» назвала главное отличие России от Украины.
«Сегодня, когда эти твари размозжили голову бабушкам, торговавшим семечками, морковкой на донецком рынке. Отчего мы в ответ не расфигачим их бабушек, их рынки, их кулечки с семечками? Потому что они — наши, потому что не разрывает мать своего младенца, так не бывает. Это и доказательство того, что они наши», — заявила Симоньян, обсуждая удар ВС Украины по Донецку 21 января.

Речь идёт о притче о царе Соломоне, которому необходимо было разрешить спор женщин, так как обе считали себя матерью одного ребёнка. Тогда Соломон предложил им разорвать ребёнка на части и взять себе по половине.

«Женщина, которая не согласилась, вот та и была матерью. Это самый очевидный и главный ответ на вопрос, который возникает у огромного количества наших сограждан. И мне тоже, я признаюсь, сложно сдерживать в себе эти же эмоции», — сказала главред.

Напоминаем, что в воскресенье, 21 января, ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик, Донецк. Удар из РЗСО попал по месту, где располагались торговые ряды и магазины. В настоящее время известно о 28 погибших.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
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#удар
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Генсен ООН Гутерриш осудил атаку ВСУ на Донецк 21 января
21 января 2024, 23:59

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в ходе обстрела Донецка со стороны ВС Украины 21 января. Об этом пишет РИА Новости.
«Нападения на мирных граждан и инфраструктуру запрещены международным правом, должны быть немедленно прекращены», — цирует агентство слова генерального секретаря организации.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский после очередного теракта ВСУ заявил, что удар по рынку в Донецке обсудят на заседании Совбеза ООН при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Оно состоится 22 января по инициативе российской стороны.

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#оон
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В Ленобласти ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности объявили на критически важных объектах в Ленобласти
21 января 2024, 23:10

istockphoto.com/e-crow

На объектах критической инфраструктуры во всех регионах Ленинградской области введен режим повышенной готовности, сообщает правительство региона в своем телеграм-канале.
В сообщении отмечается, что подразделения охраны и силовые структуры получили соответствующие приказы, включая уничтожение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в случае их обнаружения на прилегающих территориях.

В ночь с 18 января Министерство обороны впервые с начала военной операции на Украине сообщило об уничтожении беспилотника над Ленинградской областью. Жители Васильевского острова в Санкт-Петербурге сообщили о звуках взрывов, а также о сбоях в расписании аэропорта Пулково. Пассажирам объявили о плане «Ковер», и воздушная гавань была закрыта.
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил позже, что в результате перехвата дрона пострадавших не было.

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#бпла
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Пушилин объявил 22 января в ДНР днем траура по жертвам обстрела Донецка
21 января 2024, 19:51

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Глава ДНР Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале, что день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ объявлен в понедельник в Донецкой Народной Республике.
По информации Пушилина, число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25, а пострадавших — до 20. Глава ДНР ​назвал произошедшую атаку варварским актом киевского режима.

Ранее в МИД РФ сообщили, что все причастные и ответственные за это преступление понесут неотвратимое наказание. СК России оперативно начал расследование произошедшего.

Напомним, ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. На месте работают сотрудники оперативных служб. На данный момент происходит поиск фрагментов вооружения.

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#преступление
#наказание
#мид рф
#расследование
#оон
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Под Артемовском российские штурмовики вынудили бежать спецназ ВСУ «Лють»
21 января 2024, 19:20

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские солдаты вынудили бежать бригаду Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на военнослужащего добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск.

«Против нас стоит объединенная группировка войск, в том числе и отряд какого-то специального назначения «Лють». Ну, честно говоря, в основном, если их хорошо поджать, они бегут», — говорит российский боец.
По его словам, один из последних эпизодов случился на Артемовском участке фронта. В тот момент украинское подразделение без особого успеха попыталось контратаковать продвигавшийся штурмовой отряд «Север-V».

«Только пехота осела, мой штурмовой отряд, на нас попытались «накатить», примерно около шести человек насчитали. Открыли огонь с позиций, они затихли, и взвод огневой поддержки разобрался с ними», — рассказал военный.
По его словам, в бригаде «Лють» есть бойцы, которые пытались дать отпор российским военным. Но зачастую спецназ украинской нацполиции уходит от прямых боестолкновений.

Ранее сообщалось, что после провала украинского контрнаступления бойцы ВСУ начали возводить новые оборонительные рубежи похожие на российскую «линию Суровикина».

The Telegraph пишет, что Украина строит собственные оборонительные сооружения на фоне вероятного наступления российских войск. Сообщается, что новые укрепления стали возводить на ключевых участках фронта, когда провал контрнаступления ВСУ был уже очевидным. Помимо линии фронта, укрепления строят и вдоль границ с Россией и Белоруссией.

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#всу
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#новости
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Самолет ВМС США курсировал рядом с Крымом во время авиаудара ВСУ
21 января 2024, 18:23

Фото: istockphoto/Vital Hil

По информации Flightradar24, трек самолета США на портале начинается на Сицилии, где располагается военно-морская авиабаза США Сигонелла.
ТАСС пишет, что неизвестный самолет, который принадлежит ВМС США, курсировал недалеко от западного побережья Крыма во время авиаудара ВСУ.

Самолет кружил в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии на границе с Украиной в тот момент, когда Минобороны РФ сообщило о перехвате двух украинских ракет над Черным морем.

В течение 10-15 минут после сообщения Минобороны о перехвате ракет самолет ВМС США отправился на юго-запад. В районе Констанцы начал «нарезать круги». В тот же момент в Минобороны России рассказали о перехвате еще одной авиаракеты ВСУ к западу от Крыма.

Ранее сообщалось, что после провала украинского контрнаступления бойцы ВСУ начали возводить новые оборонительные рубежи похожие на российскую «линию Суровикина».

The Telegraph пишет, что Украина строит собственные оборонительные сооружения на фоне вероятного наступления российских войск. Сообщается, что новые укрепления стали возводить на ключевых участках фронта, когда провал контрнаступления ВСУ был уже очевидным. Помимо линии фронта, укрепления строят и вдоль границ с Россией и Белоруссией.

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#всу
#украина
#сво
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На Украине начали возводить собственную «линию Суровикина»
21 января 2024, 17:56

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

После провала украинского контрнаступления бойцы ВСУ начали возводить новые оборонительные рубежи похожие на российскую «линию Суровикина».
The Telegraph пишет, что Украина строит собственные оборонительные сооружения на фоне вероятного наступления российских войск. Сообщается, что новые укрепления стали возводить на ключевых участках фронта, когда провал контрнаступления ВСУ был уже очевидным. Помимо линии фронта, укрепления строят и вдоль границ с Россией и Белоруссией.

Журналисты The Telegraph отмечают, что новые линии обороны ВСУ похожи на трехуровневую «линию Суровикина», которая состоит из траншей, противотанковых заграждений и опорных пунктов.

«Линия Суровикина» — это общее название обширной сети оборонительных укреплений: траншей, минных полей, колючей проволоки, а также огневых позиций, возведённых, чтобы отразить украинское наступление.

Ранее сообщалось, что российские танки Т-80БВМ оказались лучше немецких Leopard-2, доказав свое превосходство в зоне боевых действий. Об этом сообщает Sohu.

Одним из преимуществ российского танка является мощный газотурбинный двигатель, с помощью которого обеспечивается хорошая проходимость. Благодаря силовой установке танк способен не только контролировать ситуацию на линии боевого соприкосновения, но и может приспосабливаться к новым условиям.

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#украина
#всу
#сво
#новости
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