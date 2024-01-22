В Германии назвали главные причины провала наступления ВСУ

Неудачи в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) объясняются российскими минными заграждениями, отсутствием воздушной поддержки и проблемами в противовоздушной обороне. Такое заявление сделал генерал-майор и глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг в интервью газете Welt am Sonntag.