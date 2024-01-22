В Германии назвали главные причины провала наступления ВСУ

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Неудачи в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) объясняются российскими минными заграждениями, отсутствием воздушной поддержки и проблемами в противовоздушной обороне. Такое заявление сделал генерал-майор и глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг в интервью газете Welt am Sonntag.
В ответ на вопросы журналистов о ситуации на фронте, генерал отметил, что, возможно, летом и осенью ожидания как у самих украинцев, так и у немецкой стороны были завышены.
Он подчеркнул, что неудачи связаны с отсутствием воздушной поддержки, локальным превосходством и проблемами в противовоздушной обороне, что сказывается на сопровождении атакующих сил и защите от угроз из воздуха.
Генерал также отметил, что в настоящее время Россия обладает военной инициативой, подчеркнув, что характер конфликта и его развитие не поддаются точным математическим расчетам.
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Он подчеркнул, что неудачи связаны с отсутствием воздушной поддержки, локальным превосходством и проблемами в противовоздушной обороне, что сказывается на сопровождении атакующих сил и защите от угроз из воздуха.
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Артем Кузьмин