Симоньян нашла доказательство принадлежности Донецка к России

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» назвала главное отличие России от Украины.
«Сегодня, когда эти твари размозжили голову бабушкам, торговавшим семечками, морковкой на донецком рынке. Отчего мы в ответ не расфигачим их бабушек, их рынки, их кулечки с семечками? Потому что они — наши, потому что не разрывает мать своего младенца, так не бывает. Это и доказательство того, что они наши», — заявила Симоньян, обсуждая удар ВС Украины по Донецку 21 января.
Речь идёт о притче о царе Соломоне, которому необходимо было разрешить спор женщин, так как обе считали себя матерью одного ребёнка. Тогда Соломон предложил им разорвать ребёнка на части и взять себе по половине.
«Женщина, которая не согласилась, вот та и была матерью. Это самый очевидный и главный ответ на вопрос, который возникает у огромного количества наших сограждан. И мне тоже, я признаюсь, сложно сдерживать в себе эти же эмоции», — сказала главред.
Напоминаем, что в воскресенье, 21 января, ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик, Донецк. Удар из РЗСО попал по месту, где располагались торговые ряды и магазины. В настоящее время известно о 28 погибших.
Читайте также:
Пушилин объявил 22 января в ДНР днём траура по жертвам обстрела Донецка
Генсен ООН Гутерриш осудил атаку ВСУ на Донецк 21 января
МИД РФ: Все причастные и ответственные за атаку по Донецку понесут наказание
Диана Аванесян