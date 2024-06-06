Фото: iStock/Dilok Klaisataporn
Экономист Джеффри Сакс сообщил, что США должны держаться подальше от красных линий других стран, особенно РФ. Об этом Сакс заявил в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
Ключевая проблема, по мнению экономиста, заключается в том, что Штаты ненавидят идею нейтралитета и всегда придерживаются конфликтной позиции. При этом Вашингтон не может принять существование многополярного мира.
Сакс подчеркнул, что Запад обязан проявить сдержанность, так как, по словам американского специалиста, «у украинских лидеров вообще нет самоконтроля». Киевский режим намерен наносить удары по РФ и тем самым довести конфликт до Третьей мировой войны, добавил Сакс.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в своем Telegram-канале, что все «красные линии» конфликта на Украине исчезли.
Читайте также:
В Киеве заявили об исчезновении всех «красных линий» конфликта на Украине
Сенатор Табервилл: Путин хочет избавиться от американского оружия на Украине
Байден заявил, что США не разрешат Украине бить американским оружием по Кремлю
Сакс подчеркнул, что Запад обязан проявить сдержанность, так как, по словам американского специалиста, «у украинских лидеров вообще нет самоконтроля». Киевский режим намерен наносить удары по РФ и тем самым довести конфликт до Третьей мировой войны, добавил Сакс.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в своем Telegram-канале, что все «красные линии» конфликта на Украине исчезли.
Читайте также:
В Киеве заявили об исчезновении всех «красных линий» конфликта на Украине
Сенатор Табервилл: Путин хочет избавиться от американского оружия на Украине
Байден заявил, что США не разрешат Украине бить американским оружием по Кремлю
Екатерина Коршунова