Фото: сайт Кремля
Американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что президент РФ Владимир Путин намерен избавиться от американского оружия на Украине и защитить свою страну. Об этом сообщает Mediate.
По словам сенатора, российскому лидеру не нужна Украина и Европа, поскольку «у Путина и так достаточно собственной земли». Табервилл отметил, что глава российского государства хочет убедиться в том, что на Украине нет американского оружия, которое направлено на Москву.
Сенатор также раскритиковал нынешнюю администрацию президента США Джо Байдена, обвинив ее в отсутствии дипломатических навыков так как он считает, что Штатам следовало немедленно провести саммит с российским руководством после начала украинского конфликта.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю.
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Сенатор также раскритиковал нынешнюю администрацию президента США Джо Байдена, обвинив ее в отсутствии дипломатических навыков так как он считает, что Штатам следовало немедленно провести саммит с российским руководством после начала украинского конфликта.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю.
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Екатерина Коршунова