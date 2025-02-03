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Бывший британский парламентарий Джек Лопрести объявил, что теперь служит в интернациональном легионе территориальной обороны Украины. Он делает все, чтобы помогать ВСУ. По информации Independent, Лопрести подал заявку еще в ноябре, после чего занялся поиском наиболее подходящего подразделения.
Однако на передовой экс-депутат не воюет – его задачи связаны с международными отношениями, закупками вооружения, поддержкой ветеранов и работой с благотворительными организациями.
Лопрести базируется в Киеве, но регулярно выезжает в другие регионы Украины.
Незадолго до этого Independent сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Дональда Трампа привлечь Киев к переговорам с Россией, заявляя, что Белый дом должен ставить контакты с Украиной выше общения с Москвой.
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«Я подал заявку на вступление в легион в ноябре. Ушло некоторое время на то, чтобы найти лучшее подразделение для использования моего опыта и навыков», — заявил Лопрести.
Лопрести базируется в Киеве, но регулярно выезжает в другие регионы Украины.
Незадолго до этого Independent сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Дональда Трампа привлечь Киев к переговорам с Россией, заявляя, что Белый дом должен ставить контакты с Украиной выше общения с Москвой.
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Мария Моисеева