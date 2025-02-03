«Самый счастливый день – когда дедушка ушел с поста»: Юмашева о Наине Ельциной и ее тяготах в браке с политиком

Жизнь Наины Ельциной могла бы сложиться совсем иначе. В молодости она мечтала о спокойном семейном счастье рядом с любимым человеком, но судьба распорядилась иначе — ее супруг стал первым президентом России, и ей пришлось разделить с ним непростые годы власти. О личной стороне жизни бабушки рассказала ее внучка Мария Юмашева, слова которой передает «СтарХит».