«Самый счастливый день – когда дедушка ушел с поста»: Юмашева о Наине Ельциной и ее тяготах в браке с политиком

Наина Ельцина (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
Жизнь Наины Ельциной могла бы сложиться совсем иначе. В молодости она мечтала о спокойном семейном счастье рядом с любимым человеком, но судьба распорядилась иначе — ее супруг стал первым президентом России, и ей пришлось разделить с ним непростые годы власти. О личной стороне жизни бабушки рассказала ее внучка Мария Юмашева, слова которой передает «СтарХит».
Мария подчеркнула, что Наина Иосифовна никогда не стремилась к публичности и не вмешивалась в политические дела мужа. Она вышла замуж за талантливого строителя, который со временем сделал головокружительную карьеру и оказался в самом центре мировой истории.
По словам Юмашевой, самым счастливым днем для ее бабушки стало 31 декабря 1999 года — день, когда Борис Николаевич объявил о своей отставке. В этот момент огромный груз ответственности, который десятилетие давил на их семью, наконец-то исчез. Наина Иосифовна плакала от облегчения, а Ельцин, по словам внучки, буквально помолодел после ухода с поста.
Всю политическую карьеру мужа Наина Иосифовна оставалась его тихой опорой. Она не давала советов, не участвовала в принятии решений, но всегда была рядом. Именно она принимала на себя его страхи, тревоги и болезни. Эти годы забрали у нее многое, но она прошла через них с достоинством, не предавая своих ценностей и мечты о простой семейной жизни.
Россиянам напомнили о единственной шестидневной неделе 2025 года
Что ждет Землю в 2025 году? Ученые предсказали самую экстремальную погоду
Первый вылет сезона: Надежда Сысоева покинула проект со скандалом, Седокову обвинили в интригах, а Щербаков пожаловался на «тупизм»
«Родились две дочки, Борис Николаевич делал карьеру. Но в какой-то момент с ее любимым человеком случилась, наверное, самая беспокойная жизнь, которую только может предоставить судьба. История вынесла его на вершину власти, и бабушка каждый день была с ним», — делилась внучка.
По словам Юмашевой, самым счастливым днем для ее бабушки стало 31 декабря 1999 года — день, когда Борис Николаевич объявил о своей отставке. В этот момент огромный груз ответственности, который десятилетие давил на их семью, наконец-то исчез. Наина Иосифовна плакала от облегчения, а Ельцин, по словам внучки, буквально помолодел после ухода с поста.
«Сняла пальто, а под ним — ничего?!»: Номинация на «Грэмми» рэпера Канье забылась на фоне «провокации» его жены Бьянки Цензори
Всю политическую карьеру мужа Наина Иосифовна оставалась его тихой опорой. Она не давала советов, не участвовала в принятии решений, но всегда была рядом. Именно она принимала на себя его страхи, тревоги и болезни. Эти годы забрали у нее многое, но она прошла через них с достоинством, не предавая своих ценностей и мечты о простой семейной жизни.
«По кадрам исторической хроники можно увидеть, как тяжело дались ему эти десять лет, как он тратил свои силы и здоровье. Все эти годы бабушка была рядом с ним, все переживания дедушки, все его болезни брала на себя», — объясняла Мария Юмашева.Читайте также:
Россиянам напомнили о единственной шестидневной неделе 2025 года
Что ждет Землю в 2025 году? Ученые предсказали самую экстремальную погоду
Первый вылет сезона: Надежда Сысоева покинула проект со скандалом, Седокову обвинили в интригах, а Щербаков пожаловался на «тупизм»
Мария Моисеева