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Попытки Вооруженных Сил Украины (ВСУ) перебросить свои силы на левый берег реки Днепр столкнулись с неудачей. Военный аналитик Василий Дандыкин утверждает, что до 27 ноября на том участке территории украинской морской пехоты не появится.
«Украинские Вооруженные Силы сформировали корпус морской пехоты, объединяющий несколько бригад. Небольшие группы, которые там присутствуют, будут разгромлены артиллерийским и авиационным огнем, когда мы перейдем через Днепр. Я уверен, что к 27 ноября на левом берегу Днепра у ВСУ не будет присутствия», — заявил эксперт в беседе с «Известиями».Ранее опубликованное сообщение РИА Новости о переброске группировки «Днепр» на более выгодные позиции к востоку от Днепра было опровергнуто Министерством обороны России.
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Артем Кузьмин