Украине предрекли демографическую катастрофу

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Директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова предупредила о возможной демографической катастрофе в Украине в течение ближайших десяти лет, пишут Vesti.ua.
По ее словам, прогнозы на 2033 год указывают на критическое сокращение численности населения страны до 26-35 миллионов человек.
Либанова подчеркнула, что ситуация выглядит крайне пессимистично, с негативной динамикой миграции, низкой рождаемостью, стареющим населением и высокой преждевременной смертностью.
Это, по ее мнению, делает невозможным восстановление численности населения до уровня в 45 миллионов человек.
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Либанова подчеркнула, что ситуация выглядит крайне пессимистично, с негативной динамикой миграции, низкой рождаемостью, стареющим населением и высокой преждевременной смертностью.
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Артем Кузьмин