Экс-нардеп Царев связал отставку Свириденко с борьбой групп влияния на Украине
Отставка премьер-министра Украины Юлии Свириденко произошла из-за борьбы групп влияния за новый состав правительства. Такое мнение выразил экс-депутат Рады Олег Царев.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что отправит в отставку правительство Юлии Свириденко, которое утвердили в июле 2025 года. Возможными кандидатами на должность главы кабмина считаются Сергей Корецкий, Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и Игорь Терехов.
«Отставка Свириденко открывает возможность для новой расстановки сил. И этой новой расстановке сил должен соответствовать новый кабинет министров. Должны получить места согласно весу и влиянию, и тогда конструкция будет устойчива», — сказал Царев «Известиям».
Он добавил, что уход Свириденко не стал неожиданным, поскольку ее воспринимали членом команды бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который сейчас отстранен от всех политических дел.
При этом член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров отметил в разговоре с Общественной Службой Новостей, что Зеленский решил заменить не только премьер-министра Украины, а вообще все действующее правительство.
«Правительство Юлии Свириденко — проамериканское. Зеленский теперь будет формировать новое правительство. На этот раз — проевропейское. Влияние на процесс будут оказать Великобритания, Германия, Франция. Конечно же, влияние США останется, но оно существенно снизится», — пояснил эксперт.
Зеленский на сегодняшний день нуждается в жесткой вертикальной власти. Которую он формирует исключительно под себя. Курс нового украинского правительства будет жестким и провоенным, заключил Вакаров.