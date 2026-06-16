16 июня 2026, 19:12

Депутат Колесник: Зеленский трусит и отказывается от переговоров в Москве

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский отказывается от визита в Москву для мирных переговоров из-за страха за свое политическое будущее. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.





Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции на полях саммита G7 во Франции отверг предложение Кремля провести встречу в Москве. В качестве альтернативных площадок для контактов по урегулированию конфликта он предложил Турцию, Швейцарию или страны Ближнего Востока.





«Для него окончание конфликта — это смерть. Ничего другого здесь нет — простая человеческая трусость», — заявил российский парламентарий NEWS.ru.