«Ничего другого здесь нет»: Почему Зеленский отказывается от переговоров в Москве
Депутат Колесник: Зеленский трусит и отказывается от переговоров в Москве
Владимир Зеленский отказывается от визита в Москву для мирных переговоров из-за страха за свое политическое будущее. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции на полях саммита G7 во Франции отверг предложение Кремля провести встречу в Москве. В качестве альтернативных площадок для контактов по урегулированию конфликта он предложил Турцию, Швейцарию или страны Ближнего Востока.
«Для него окончание конфликта — это смерть. Ничего другого здесь нет — простая человеческая трусость», — заявил российский парламентарий NEWS.ru.В Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что приглашение Зеленскому для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве остается в силе. Вместе с тем главарь киевского режима написал письмо Путину и предложил ему личную встречу.