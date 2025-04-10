Экс-премьер Украины Кинах: граждане не верят в защиту справедливой страны

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По словам бывшего премьера Украины Анатолия Кинаха, граждане перестают верить в защиту справедливой страны и уклоняются от мобилизации. Об этом политик и президент украинского союза промышленников и предпринимателей сказал Youtube-каналу «Суперпозиция».
«Что с нами произошло? Почему сейчас, через три года (с начала СВО), ТЦК (военкоматы на Украине) как животных вылавливают людей на улицах? Проблема очень серьезная: часть людей, наших граждан, уже не верит, а кто-то сомневается в том, что они живут и защищают справедливое государство. А на фронте эта проблема еще острее», — сказал Кинах.
Экс-премьер отметил, что с этой проблемой согласились и в генштабе ВСУ. При чем данная проблема еще серьезнее именно в зоне боевых действий.
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