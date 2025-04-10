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Экс-премьер Украины Кинах: граждане не верят в защиту справедливой страны

Фото: iStock/:Silent_GOS

Фото: iStock/:Silent_GOS

По словам бывшего премьера Украины Анатолия Кинаха, граждане перестают верить в защиту справедливой страны и уклоняются от мобилизации. Об этом политик и президент украинского союза промышленников и предпринимателей сказал Youtube-каналу «Суперпозиция».
«Что с нами произошло? Почему сейчас, через три года (с начала СВО), ТЦК (военкоматы на Украине) как животных вылавливают людей на улицах? Проблема очень серьезная: часть людей, наших граждан, уже не верит, а кто-то сомневается в том, что они живут и защищают справедливое государство. А на фронте эта проблема еще острее», — сказал Кинах.

Экс-премьер отметил, что с этой проблемой согласились и в генштабе ВСУ. При чем данная проблема еще серьезнее именно в зоне боевых действий.

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Бывший нардеп раскрыл, как Трамп намерен наказать Зеленского
Экс-нардеп Олейник: Трамп накажет Зеленского при провале сделки по ископаемым
10 апреля 2025, 23:51

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп будет вынужден наказать Владимира Зеленского при провале сделки по полезным ископаемым или при отсутствии прогресса в вопросе перемирия на Украине. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, американский лидер может ввести против главы киевского режима персональные санкции или приказать возбудить уголовное дело, дав отмашку руководителю ФБР Кэшу Пателу.
«Американский лидер надеется продавить Зеленского в вопросе о перемирии и со сделкой по металлам. По моим прогнозам, Киев не выполнит предварительные условия перемирия по отказу ударов по энергетической инфраструктуре и, скорее всего, не подпишет или будет тянуть с подписью соглашения по ископаемым. В этом случае Трамп будет вынужден наказывать Зеленского», — поделился Олейник в беседе с «Газетой.Ru».
Похожего мнения придерживается и политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с RT эксперт пояснил, что пока рано говорить о провале сделки, так как офис Зеленского пока не давал комментариев. По его словам, в случае если сделка все же провалится, американо-украинские отношения сильно испортятся, Трамп начнет сокращать поддержку Киева и передачу разведданных.
«Возможно, заведет какие-то антикоррупционные расследования в отношении того, как распределялись и осваивались украинские транши. И будет, конечно, активно требовать и оказывать давление с требованием провести выборы на Украине, чтобы устроить транзит и смену власти», — считает аналитик.
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#запад
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«Ситуация не столь тяжелая»: историк сравнил СВО и Великую Отечественную
Историк Полунов: ситуация на СВО не столь тяжелая, как в Великую Отечественную
10 апреля 2025, 23:21

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В годы Великой Отечественной войны стране грозила куда более серьезная опасность, нежели сейчас при проведении СВО на Украине. Об этом заявил профессор МГУ имени М. Ломоносова, историк Александр Полунов.
В беседе с «Татар-информом» эксперт подчеркнул, что 80 лет назад речь шла о вопросе выживания и борьбы не на жизнь, а на смерть.
«Сейчас ситуация не столь тяжелая, но тоже достаточно сложная. Мы столкнулись с противостоянием, в котором наша страна и большинство стран Запада оказались по разные стороны баррикад», — считает Полунов.
Он также отметил, что сейчас против РФ развернули кампанию психологической борьбы. Государства с колониальным прошлым пытаются навязать России свой же «исторический грех».
«Используется абсолютно ложный, на мой взгляд, тезис о необходимости какой-то деколонизации России, при том, что наша страна никогда не была колониальной империей. Это, что называется, сваливать с больной головы на здоровую», — пояснил историк.
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Дипломат Полянский: Запад понимает, что Киев атакует энергетику
10 апреля 2025, 23:16

Фото: iStock/Olena Bartienieva

На Западе понимают, что Киев нарушает обязательства по прекращению огня и атакует российскую энергетику, но делают вид, что удары наносит российская сторона. Об этом заявил первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский. По его словам, президент США Дональд Трамп хотел бы добиться мира, но сохранив рычаг давления в своих руках.
«Естественно, они понимают, что Киев фактически нарушает свои обязательства касательно прекращения огня. Европейские сторонники киевского режима пытаются делать вид, что Украина не совершает ничего плохого и что удары по энергетическим объектам наносит Россия», — отметил дипломат в беседе с RT.
Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила действия НАТО в контексте украинского конфликта. Как сообщают argumenti.ru, она заявила, что Североатлантический блок не намерен подталкивать Киев в сторону заключения мирного соглашения.
«Спикер отечественного внешнеполитического ведомства указала, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет движения линии боевого соприкосновения на восток», — пишет издание.
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Pravda.Ru: Киев вынужден отправлять резервы в Курскую область каждые 12 часов
10 апреля 2025, 23:13

Фото: iStock/Anna_Anikina

Киевский режим вынужден отправлять новые резервы в Курскую и Белгородскую область каждые 12 часов, пока их перемалывают ВС РФ. Об этом сообщает Pravda.Ru. Отмечается, что боевые командиры в ужасе от бессмысленной траты сил, но главком ВСУ Александр Сырский требует выполнять приказ из Киева.
«В населенниках Горналь и Олешня продолжаются бои, где «северяне» перемалывают личный состав ВСУ из штурмовых бригад и 132-го разведбатальона. В Сумской области нацисты предприняли безуспешную контратаку в окрестностях села Веселовка. В результате огневого поражения личный состав врага уничтожен. В районе Локни (Сумщина) идут ожесточенные бои», — отмечает издание.
В то же время стало известно о поборах в рядах украинской армии. Как сообщает спецкор RT Александр Пискунов, в смартфоне бойца ВСУ нашли голосовые сообщения, где с него требовали отправить ежемесячный платеж.
«Запись была в одном из внутренних чатов украинских военных. Говоривший, скорее всего, находился в украинском тылу <…>. Судя по разговору, бойцу, который не переводил некий ежемесячный платеж, угрожали увеличить эту сумму», — говорится в материале.
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#всу
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#курская область
#украина
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На участие в программе «Герои Подмосковья» поступило уже около тысячи заявок
10 апреля 2025, 21:49

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Уже более 1 тыс. человек подали заявки на участие в региональной программе «Герои Подмосковья». Такие данные привели в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
В регионе активно развивается программа, созданная как продолжение федерального проекта «Время героев». Проект объединяет тех, кто готов служить Подмосковью и стране. Среди подавших заявки – не только мужчины, но и женщины, проявившие мужество и лидерские качества во время службы.
«Особое внимание привлекает состав потенциальных участников. В числе заявившихся есть офицеры с высокими званиями – вплоть до полковников и генералов, а также награждённые высокими государственными наградами – орденом Мужества, Георгиевским крестом, медалями «За отвагу», медалью Жукова, Суворова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Заявки поступили из 28 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, ДНР, ЛНР и Запорожскую область», – рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что программа ориентирована на участников спецоперации с высшим образованием и управленческим опытом. Для тех, кто пока находится в зоне СВО, есть возможность отложенного старта обучения.

С сентября участники начнут обучение по специально разработанному курсу в партнёрстве с ВШГУ РАНХиГС. За каждым закрепят наставника из числа руководителей Московской области, который будет сопровождать участника и после начала работы.

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