Экс-сотрудника «Яндекса» задержали за госизмену в виде спонсирования ВСУ

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ФСБ задержала бывшего сотрудника «Яндекса» по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Отмечается, что после начала СВО он переводил личные денежные средства на счет зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ боеприпасов, бронетехники, а также медикаментов и экипировки. Сообщается, что скрываясь от частичной мобилизации, он покидал территорию России. Ранее участвовал в несанкционированных митингах.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).
Ранее президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома. В документе утверждается, что американский лидер предоставил госсекретарю страны полномочия по выделению оборонной продукции и услуг Минобороны США, а также средств на военное образование и подготовку кадров для оказания помощи киевскому режиму.
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В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).
Ранее президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома. В документе утверждается, что американский лидер предоставил госсекретарю страны полномочия по выделению оборонной продукции и услуг Минобороны США, а также средств на военное образование и подготовку кадров для оказания помощи киевскому режиму.
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Дарья Осипова