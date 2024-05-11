Посол России оценил новую помощь США Украине

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Новая помощь США Украине – это признание успехов российских военных, передает РИА Новости слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.
«Очередная оружейная поставка режиму Зеленского — реакция на успехи ВС РФ. Наши солдаты и офицеры продолжают героическими усилиями освобождать российскую землю. Этот факт признают и в Америке», – сообщается в заявлении дипломатической миссии.
По словам посла, «цинично выбрано время предоставления "пакета" преступникам на Банковой». Посол Антонов пояснил, что это произошло в 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.
В итоге он заявил, что поставка оружия обанкротившемуся режиму не повлияет на исход специальной военной операции (СВО).
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов.
Politico также сообщило, что в новый пакет помощи Киеву войдут ракеты Stinger для системы Patriot, а также БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP и ПТРК Javelin.
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Александр Климов