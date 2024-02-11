Экс-советник главы Минобороны Украины возмутился укреплениями ВСУ

Экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что командованию ВСУ не удалось создать такие же подготовленные линии обороны, как у ВС России.
Бутусов подчеркнул, что ВСУ столкнулись с нехваткой бетона и спецтехники, а строительство укреплений заключается в рытье окопов лопатами.
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