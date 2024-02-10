В РАН рассказали, как российская наука помогает военным на СВО

Фото: iStock/Josiah S
Глава Российской академии наук Геннадий Красников в интервью РИА Новости рассказал о достижениях отечественных ученых в области защитных технологий для военных, которые участвуют в специальной военной операции.
Глава РАН отметил, что Российская академия наук принимает участие в разработке новых подходов к военным конфликтам будущего. Он подчеркнул, в ходе спецоперации регулярный процесс модернизации проходит не только оружие, но и методики и подходы.
Читайте также:
ВС РФ атаковали место под Харьковом, где офицеры ВСУ отмечали назначение Сырского
Минобороны России: Украина пыталась атаковать гражданские суда в Чёрном море
В Европе призвали снять все ограничения на поставки оружия для Украины
Екатерина Коршунова