Бывший российский разведчик готов дать показания в МУС против России

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Бывший офицер военной разведки (ГРУ) Минобороны РФ, экс-начальник 4-го отдела Управления спецопераций «Генпрокуратуры ДНР» Игорь Саликов уже на протяжении полугода контактирует с украинскими спецслужбами. Об этом заявил руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Генпрокуратуры Украины Юрий Белоусов.
Бывший российский военный готов дать показания о военных преступлениях России в Украине в Международном уголовном суде в Гааге.
По некоторым данным, Саликов хочет рассказать о деятельности ЧВК «Вагнер» и «Редут».
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«Да, я подтверждаю тот факт, что Офис генерального прокурора уже более полугода работает над этим человеком, который дает нам свидетельства о действиях России, начиная с 2013 года, с подготовки к открытому вторжению, особенностям открытого вторжения», – сказал Белоусов.
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Элина Позднякова