Экс-замминистра здравоохранения Украины организовал канал вывоза человеческих органов

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На Украине раскрыли схему вывоза человеческих органов за границу, в преступную группу входил бывший заместитель министра здравоохранения страны и врачи Центральной киевской больницы. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Правоохранители заявили о разоблачении масштабной схемы вывоза за границу анатомических материалов человека, в которую входил бывший заместитель министра здравоохранения Украины, врачи Центральной киевской больницы и ряда других клиник», — говорится в сообщении издания.
При этом уточняется, что в состав преступной группы всего входило 11 человек. По предварительным данным, они незаконно извлекали органы у людей, которые находились в беспомощном состоянии. Далее их отправляли на продажу.
Всем участникам грозит до 12 лет лишения свободы.
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