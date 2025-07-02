Эксперт Дандыкин раскрыл, откуда на Ижевск могли лететь дроны «Лютый»

02 июля 2025, 11:48

Эксперт Дандыкин: Дроны ВСУ «Лютый» могли лететь по маршруту через Казахстан

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Военный эксперт Василий Дандыкин раскрыл, откуда могли лететь дроны «Лютый», которые атаковали Ижевск. Об этом пишет MK.ru.