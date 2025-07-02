Эксперт Дандыкин раскрыл, откуда на Ижевск могли лететь дроны «Лютый»
Эксперт Дандыкин: Дроны ВСУ «Лютый» могли лететь по маршруту через Казахстан
Военный эксперт Василий Дандыкин раскрыл, откуда могли лететь дроны «Лютый», которые атаковали Ижевск. Об этом пишет MK.ru.
По его мнению, вероятно, украинские дроны могли пролетать по маршруту через Казахстан, поскольку там были найдены обломки БПЛА. Дандыкин подчеркнул, что такой достаточно крупный дрон не мог запускаться из России.
Эксперт подчеркнул, что атака ВСУ стала ответом на ощутимые удары ВС России по объектам ВПК Украины, командным пунктам, портам и нефтеперерабатывающим заводам.
Напомним, атака ВСУ на Ижевск произошла во вторник, 1 июля. Для ударов киевский режим задействовал БПЛА «Лютый».
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