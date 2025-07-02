Шесть пострадавших после атаки БПЛА ВСУ в Ижевске доставили в Москву

02 июля 2025, 03:06

МЧС: шесть пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Ижевске доставили в Москву

Фото: кадр из видео МЧС России

Шесть пострадавших в результате украинской атаки доставлены санитарным рейсом из Ижевска в Москву для оказания необходимой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.





Напомним, что из-за атаки дронов ВСУ в Ижевске погибли 3 человека. Общее число пострадавших по последним данным достигло 42 человек. Такую информацию приводил в своем Telegram-канале глава Удмуртии Александр Бречалов.



Фото: кадр из видео МЧС России Вечером 1 июля сообщалось, что специально оборудованный самолет Ил-76 МЧС, оснащенный современным медицинским модулем, аппаратами искусственной вентиляции легких и кардиомониторами, обеспечит транспортировку пострадавших из Ижевска в Москву. В ночь с 1 на 2 июля в 02:26 (мск) Telegram-канал «МЧС России» объявил, что 6 пострадавших успешно доставлены в столицу.





«В полете их сопровождали врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России», — добавили в официальном сообщении.