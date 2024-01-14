Эксперт Меркурис: западная ПВО на Украине не выдержала натиск ВКС России

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Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинская система противовоздушной обороны не смогла сбить ни одну из запущенных Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube.
Эксперт отметил, что западные образцы системы противовоздушной обороны, которые получили украинские войска от своих союзников, оказались абсолютно не готовы к такому натиску со стороны ВС РФ. Примечательно, что авиаудары российских войск с применением «Кинжалов» усилились из-за увеличения их производства.
Ранее сообщалось, что уничтожение объектов военно-промышленного комплекса на Украине ракетами «Кинжал» серьезно ухудшит ситуацию с боеприпасами у украинских войск.
Напомним, 13 января, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Групповой удар наносился беспилотниками и гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».
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Ранее сообщалось, что уничтожение объектов военно-промышленного комплекса на Украине ракетами «Кинжал» серьезно ухудшит ситуацию с боеприпасами у украинских войск.
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Екатерина Коршунова