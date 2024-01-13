Журналист Подоляка: из-за удара ВС РФ послу США пришлось спасаться в бункере

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Журналист Юрий Подоляка обратил внимание, что в ночь на субботу, 13 января российские войска без преувеличения нанесли уникальный удар, который не ждали в Киеве. Об этом сообщает Царьград.
По словам журналиста, продуманная российская комбинированная атака позволила не только уничтожить намеченные цели, но и лишить противника систем ПВО.
Отмечается, что из-за ударов ВС РФ работники американского посольства в Киеве решили экстренно эвакуироваться. Таким образом, послу США Бриджит Бринк фактически пришлось скрываться в бункере, так как она опасалась за свою жизнь.
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«Сегодня объектом утренних ударов были чисто военные объекты, и наносились они ракетами, которые «не сбиваются», за исключением ракет-"наводчиков». На самом деле удар сегодня во многом был уникальным. Ждём результатов. Рано или поздно всплывут», — цитирует журналиста Царьград.
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Екатерина Коршунова