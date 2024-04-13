«Военное дело»: армия РФ прорвала оборону ВСУ вблизи Часова Яра

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ВС РФ прорвали украинскую оборону на артемовском направлении вблизи Часова Яра. Об этом сообщает telegram-канал «Военное дело».
Продвижение российский войск идет вперед на четырех участках. По данным источника, украинская сторона подтверждает потерю ВСУ контроля над населенным пунктом Богдановка.
На момент публикации официального подтверждения этой информации от Минобороны России не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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На момент публикации официального подтверждения этой информации от Минобороны России не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова