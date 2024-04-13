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«Военное дело»: армия РФ прорвала оборону ВСУ вблизи Часова Яра

13 апреля 2024, 09:43
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ прорвали украинскую оборону на артемовском направлении вблизи Часова Яра. Об этом сообщает telegram-канал «Военное дело».
Продвижение российский войск идет вперед на четырех участках. По данным источника, украинская сторона подтверждает потерю ВСУ контроля над населенным пунктом Богдановка.

На момент публикации официального подтверждения этой информации от Минобороны России не поступало.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«А вдруг ноги пристегнешь?»: Пограничник отказался выпускать безногого инвалида из Украины
Пограничник отказался выпускать безногого инвалида из Украины
13 апреля 2024, 09:56

Фото: iStock/vadimguzhva

Пограничник отказался выпускать безногого солдата ВСУ из Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.
Военный украинской армии с ампутированными ногами пытался выехать из Украины. Сотрудники погранслужбы остановили его на границе для проверки документов и не хотели пропускать без соответствующих медицинских документов.

По информации источника, пограничники не обращали внимание на то, что в военном билете инвалида указано, что он снят с военного учета. В результате солдат ВСУ около часа ждал разрешение на пересечение границы.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из украинской армии. ​Президент Украины пояснил, ​что у таких поступков могут быть разные причины.

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«Беспредел»: Бывший подполковник СБУ заявил о привлечении боевиков с Майдана на Донбасс
Прозоров: Начав боевые действия на Донбассе, Киев привлёк боевиков с Майдана
13 апреля 2024, 09:33

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украина привлекла боевиков с Майдана к боевым действиям на Донбассе, об этом сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.
По словам Прозорова, именно боевики с Майдана начали терроризировать мирное население на Донбассе, развязав боевые действия в регионе. Впоследствии, по примеру этих боевиков появился националистический полк «Азов»*.

«Именно вот эти боевики как раз и начали тот беспредел, по-другому не скажешь, против мирного населения Донбасса, который потом стал широко известен и приобрел просто массовый характер», — ​объяснил Прозоров.

Напомним, утром 12 апреля Прозоров сел в свою машину ​на севере Москвы, завёл двигатель, после чего авто взорвалось. К счастью, бывший полковник пострадал не сильно, он получил незначительный травмы рук и ног. Накануне вечером он заявил, что взрыв был очередным неудачным покушением киевского режима.

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*Организация, признанная террористической на территории РФ
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#василий прозоров
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Минобороны России показало работу штурмовиков Су-25 на авдеевском направлении
13 апреля 2024, 09:12

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Самолеты штурмовой авиации Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации военного ведомства, все цели успешно поражены. В ходе операции Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Заход и посадка воздушных экипажей на аэродром прошли без происшествий, добавили в Минобороны РФ.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#минобороны рф
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#спецоперация
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Клименко: На руках у украинцев может находиться до 5 миллионов единиц оружия
13 апреля 2024, 09:08

Фото: iStock/Mario Pix

На руках у граждан Украины может находиться до пяти миллионов единиц оружия, об этом сообщил глава МВД страны Игорь Клименко, его цитирует «Укринформ».
«Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках у наших граждан. От миллиона до пяти. Но миллион — это тоже много. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Клименко.

По его словам, необходимо сделать всё возможное, чтобы это оружие попало на склад и не нанесло вред населению.

Ранее стало известно, что граждане Украины украли оружие в Германии и попытались спрятать его от полиции крайне необычным способом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#оружие
#мвд
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Депутат Госдумы Колесников рассказал, как ВСУ пытались убить его из HIMARS
Депутат ГД Колесников заявил, что ВСУ пытались убить его при помощи HIMARS
13 апреля 2024, 08:10

Фото: iStock/vadimrysev

Принимавший участие в СВО депутат Государственной думы Олег Колесников рассказал, как ВСУ устроили покушение на него в Запорожской области. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
11 апреля Вооружённые силы Украины нанесли удар по городу Днепрорудное в Запорожской области.

«Удар пришелся днем. В этот момент мы просто уехали на работу. По счастливой случайности нас здесь не оказались. Но, по всей видимости, за нами следили», — рассказал Колесников.

По его словам, это покушение было не первым. Полтора месяца назад снаряды ВСУ уже прилетали в это место. К счастью, оба снаряда не попали по дому.

Колесников уточнил, что после первых прилётов они старались больше не ночевать в этом доме, но всё же иногда заезжали туда за вещами.

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Сальдо оценил возможность распада Украины
Сальдо: распад Украины является вполне вероятным развитием событий
13 апреля 2024, 08:04

Фото: iStock/Silent_GOS

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает распад Украины вполне вероятным развитием событий. Об этом сообщает РИА Новости.
Сальдо отметил, что Украина в своей современной форме закономерно приходит к войне в РФ. По словам губернатора, в этом заключается ее сущность как «Антироссии».

Сальдо подчеркнул, что Украина с подобной сущностью существовать не может. Он добавил, что во времена президентских выборов, которые прошли на Украине в 2019 году, осознавал, что экс-комик «не приведет страну ни к чему хорошему».

Ранее сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что условие, выдвинутое канцлером ФРГ Олафом Шольцем для разговора с Владимиром Путиным, не отвечает нынешним реалиям. По мнению сенатора, политика Шольца отражает доктрину Запада, но не как не вписывается в реальность.

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Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого окружили солдат ВСУ
#политика
#украина
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Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого окружили солдат ВСУ
13 апреля 2024, 07:06

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о бегстве одного из подразделений, в результате которого ВСУ попали в окружение и погибло множество украинских военных. Об этом Зеленский сообщил в беседе со студентами из Черновцов, видео встречи размещено на YouTube-канале его офиса.
Украинский лидер рассказал, что неизвестный смог надавить на свое окружение, запугать его, в результате чего подразделение покинуло свои позиции. Зеленский отметил, что вопрос заключается «не в том, что они отошли, а в том, что погибло большое количество людей других».

По словам президента Украины, этого человека удалось найти. Зеленский ​подчеркнул, ​что он будет отвечать по закону за свой поступок.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из украинской армии. ​Президент Украины пояснил, ​что у таких поступков могут быть разные причины.

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#всу
#зеленский
#украина
#солдаты
#военные
#сво
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В Киеве испугались невидимой ракеты, разнесшей Трипольскую ТЭС
Эксперт Криволап: Украинское ПВО пропустило удар «невидимой» ракеты из России
13 апреля 2024, 06:14

Фото: istock / bpawesome

Системам слежения не удалось засечь ракету, ударившую по Трипольской ТЭС под Киевом. Об этом заявил украинский авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель «КБ Антонов» Константин Криволап в эфире телеканала «Прямой».
«То, что мы видели в ситуации с Трипольской ТЭС… Вот у меня есть версия, как это все могло быть, потому что с нашей стороны не было даже попыток что-то сбить с того направления — оно пришло и зашло», — заявил он.
Эксперт отметил, что в основном, Киев и его округи защищают американские ЗРК Patriot и другие системы, которые получают информацию от спутников и западных самолетов AWACS, котоыре летают вдоль западной границы Украины.

Как утверждает Криволап, крылатая ракета, которая попала по ТЭС, с помощью режима сканирования рельефа местности летела крайне низко над поверхностью. Помимо этого, она обладала малым тепловым следом и радиолокационной заметностью.

Эксперт сделал вывод, что Украине уже сейчас не хватает радаров для наблюдения за воздушным пространством.

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#эксперт
#ракета
#киев
#антонов
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«Хочется накормить»: В ДНР объяснили, почему солдаты ВСУ стали чаще вставать на сторону РФ
Кимаковский: идущие на мясные штурмы бойцы ВСУ охотней переходят на сторону РФ
13 апреля 2024, 05:33

Фото: istock / Diy13

Бойцы ВСУ охотнее стали переходить на сторону российская армии, когда убеждается, что их посылают на «мясные» штурмы. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в разговоре с РИА Новости.
«Сегодня украинский солдат охотнее переходит на нашу сторону, когда видит, что его посылают на реально «мясные» штурмы… В последнее время в плен попадается достаточно много, знаете, таких потрепанных украинских солдат, которых в первую очередь хочется накормить и не говорить им никаких грубых слов», — рассказал Кимаковский.
Он также отметил, что выяснение «кто чего стоит» проводится позже.

Советник также рассказал, что бывают пленные солдаты, которых на днях «вытащили из кровати» и сразу отправили «как штурмовое мясо на убой». А бывают и те, у которых можно в телефоне обнаружить серьезные моменты и захотеть «дотянуться до автомата».

«Но есть закон, и наши силовики действуют согласно УК РФ», — отметил Кимаковский.
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