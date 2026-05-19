Эксперты заявили, что на Западе понимают масштабы коррупции на Украине
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что западные страны, как и Россия, понимают масштабы коррупции на Украине и роль Владимира Зеленского в ней. Об этом пишет РИА Новости.
По словам эксперта, на Западе уже выступали против коррупции на Украине и против выделения Киеву крупных средств. Он отметил, что часть такой помощи, по мнению критиков, уходит на коррупцию.
Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий считает, что высшая политическая элита в Брюсселе, Германии и Париже не станет менять позицию из-за нынешнего коррупционного скандала вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. По его мнению, европейские лидеры закроют глаза на эту ситуацию и продолжат поддерживать Украину. При этом Быстрицкий подчеркнул, что Европа не едина. Он добавил, что политики из оппозиции, в том числе в Германии, могут усилить критику своих властей и поддержки Зеленского.
11 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила Андрею Ермаку обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
