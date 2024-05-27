ЕС захотел организовать мирную конференцию по Украине с участием России

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Евросоюз планирует организовать предстоящей осенью мирную конференцию по Украине с участием РФ, которая может состояться в Саудовской Аравии. Об этом информирует Bloomberg.
Согласно данным источника, Европейский союз считает важной задачу перейти от конференции в Швейцарии в июне, в которой Россия не примет участия, к возможной встрече осенью с участием Москвы. Примечательно, что КНР и Бразилия намерены провести альтернативную встречу, которая будет признаваться как властями РФ, так и Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джозефа Байдена и главу КНР Си Цзиньпина посетить «саммит мира» в Швейцарии. Саммит по Украине должен состояться 15–16 июня под Люцерном, в городе Бюргеншток.
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Екатерина Коршунова