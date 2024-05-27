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Евросоюз ввел санкции против Медведчука, Марчевского и Voice of Europe

27 мая 2024, 11:40
Фото: iStock/AlexLMX

Фото: iStock/AlexLMX

Евросоюз по предложению Чехии принял решение ввести санкции против политика и предпринимателя Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского и чешского портала Voice of Europe. Об этом в X написал чешский МИД.
Уточняется, что теперь введенные ограничения будут действовать во всех двадцати семи странах–членах Евросоюза. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский был крайне рад расширению санкций против России.

По его словам, он «продолжает убеждать коллег» ввести санкции на передвижение российских представителей дипведомства по странам Шенгенского соглашения.



Напомним, ранее стало известно, что российский бизнесмен Михаил Фридман потребовал от правительства Люксембурга компенсации за «экспроприированные» страной активы. Бизнесмен пригрозил властям международным арбитражем, если ему не выплатят компенсацию в размере 15,8 миллиарда долларов. Председатель правительства страны отметил, что Люксембург намерен соблюдать несмотря ни на что введенные против Фридмана санкции Европейского союза.

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Путин и Мирзиеев проводят переговоры
Путин и Мирзиеев проводят переговоры в загородной резиденции главы Узбекистана
27 мая 2024, 11:42

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проводят переговоры в рамках визита российского лидера в республику. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что встреча проходит в загородной резиденции президента Узбекистана «Куксарой». Лидеры сначала побеседуют в узком составе, а после переговоры продолжатся в расширенном формате. Они обсудят перспективы развития двусторонних отношений. По итогам визита подпишут пакет документов.

Россия и Узбекистан сотрудничают во многих областях — это энергетика, торговля, промышленная кооперация, культурно-гуманитарные обмены, военно-техническое сотрудничество, а также другие сферы.

Ранее российский лидер посетил Минск с официальным визитом. Путина встретил лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Коллегами обсуждались варианты реагирования на угрозы и риски, которые возникают по периметру границ Союзного государства.

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МИД и Минюст предложили исключить «Талибан»* из запрещенных организаций
27 мая 2024, 11:20

Фото: iStock/zabelin

МИД и Минюст РФ доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан»*, находящееся у власти в Афганистане, можно исключать из списка запрещенных организаций. Об этом ТАСС сообщил директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов.
Кабулов отметил, что позиция российского внешнеполитического ведомства по исключению движения из списка является «позитивной». По его словам, позиция была передана при согласовании с иными учреждениями.

Уточняется, что в настоящее время ​работа над ​данным вопросом продолжается.

Напомним, «Талибан»* был признан террористической организацией в РФ в 2003 году. В августе 2021 года, после вывода из Афганистана американских войск, талибы* пришли к власти. После чего встал вопрос о признании нового правительства.

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Захарова отреагировала на слова президента Эстонии о России
Захарова ответила на слова Кариса о необходимости поставить Россию на колени
27 мая 2024, 10:34

Фото: сайт МИД РФ

Российский дипломат Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости «поставить Россию на колени». Об этом пишет РИА Новости.
«А как это? Пусть покажет», — сказала она журналистам агентства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление республиканца Майкла Маккола об ударах Украины по российским территориям. В ходе слушаний в Конгрессе США республиканец Майкл Маккол призвал разрешить украинским военным наносить удары вглубь российской территории с помощью американского вооружения. Захарова в ответ на это указала на здание американского посольства в России.

Президент Эстонии заявил о необходимости поставить Россию на колени. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Столтенберг подтвердил, что поддерживает удары ВСУ по целям на территории РФ
27 мая 2024, 10:22

Фото: РИА Новости/Максим Дурнев

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что считает необходимым снять ограничения на использование западного оружия по «легитимным целям» на территории России. Об этом он заявил в рамках своего выступления в парламентской ассамблее НАТО.
При этом Столтенберг также отметил, что НАТО не собирается вступать в прямой конфликт с Россией. По его словам, альянс и далее продолжит оказывать помощь Украине, однако НАТО не собирается становиться стороной конфликта и отправлять своих военных в Киев.

25 мая Столтенберг призвал разрешить Украине атаковать военные объекты на территории России. Он подчеркнул необходимость изменения стратегии в то время, когда военные действия продолжаются в Харьковской области, недалеко от границы.

По словам генсека НАТО, Киеву трудно защищаться, потому что он не может атаковать «законные военные цели» в Российской Федерации. В то же время он выразил сомнения в том, что российское наступление в регионе приведет к прорыву.

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НАТО не планирует готовить военных на Украине
Столтенберг: НАТО не планирует начинать подготовку военных на территории Украины
27 мая 2024, 10:19

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО не планирует готовить военных на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«У нас нет планов начинать подготовку военных на территории Украины», — отметил Столтенберг.

Кроме этого, он подтвердил, что «новые рамки» внутри НАТО, которые планируется согласовать в Вашингтоне, позволят наладить помощь Киеву, в том числе в подготовке военных.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против создания единой европейской армии. Глава блока заявил, что приветствует усилия Европы по увеличению расходов на оборону. Однако, он подчеркнул, что Европейский Союз не может заменить Североатлантический альянс. В том же интервью Столтенберг заявил, что Украина не сможет стать членом североатлантического союза в ближайшие годы, даже если ситуация на фронте станет благоприятной для Киева.

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Стало известно об упрощении процедур производства боеприпасов на Украине
Депутат Рады Гетманцев: на Украине упростят процедуры производства боеприпасов
27 мая 2024, 10:08

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

Украинское правительство решило упростить некоторые процедуры для производства боеприпасов, сообщил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.
Гетманцев отметил, что одно из изменений касается уровня прибыли для производителей, который по решению кабмина теперь может составлять до 25 процентов.

«Боеприпасы для БПЛА теперь не требуют приказа о допуске к эксплуатации, а также упрощена процедура включения в реестр для заключения государственных контрактов для производителей стартовых двигателей для беспилотников и ракет», — написал он.
Ранее Гетманцев упоминал о дефиците в 7,5 миллиарда долларов на военные нужды в Украине.

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#военные
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#боеприпасы
#всу
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Власти Люксембурга заявили, что будут соблюдать санкции ЕС против Фридмана
27 мая 2024, 08:39

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Представитель правительства Люксембурга заявил, что власти страны осведомлены о требованиях российского бизнесмена Михаила Фридмана по возвращению его замороженных в этом государстве активов. Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителя, на данный момент какие-либо судебные разбирательства по данному вопросу отсутствуют. Он отметил, что Люксембург намерен соблюдать несмотря ни на что введенные против Фридмана санкции Европейского союза.

Представитель правительства заключил, что власти не могут давать каких-либо иных комментариев по этой теме.

Напомним, ранее стало известно, что Фридман потребовал от правительства Люксембурга компенсации за «экспроприированные» страной активы. Бизнесмен пригрозил властям международным арбитражем, если ему не выплатят компенсацию в размере 15,8 миллиарда долларов.

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#евросоюз
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В Армении с раннего утра начались акции гражданского неповиновения
27 мая 2024, 08:24

Фото: iStock/Wirestock

Акции гражданского неповиновения по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна начались с раннего утра в разных местах Армении. Об этом сообщает Telegram-канал оппозиции «Србазан пайкар».
Отмечается, что цель протеста заключается в требовании отстранить от власти премьер-министра Никола Пашиняна. Митингующие перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарака.

Тажке имеются заблокированные улицы в Ереване. Согласно информации РИА Новости, на перекрестке улицы и проспекта Саят-Новы в Ереване сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников акции протеста.

Напомним, 26 апреля текущего года жители Еревана приняли участие в акции протеста в районе Тавуш против демаркации границы. Грузовики перекрыли движение по проспекту Азатутян в сторону центра города.

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Зеленский не сможет заставить Си Цзиньпина посетить саммит в Швейцарии – пишут СМИ
Sky News: Зеленский не заставит Си Цзиньпина поехать в Швейцарию
27 мая 2024, 08:09

Фото: сайт Кремля

Видео-приглашение Владимира Зеленского не окажет влияние на председателя КНР Си Цзиньпина, чтобы он поехал на конференцию в Швейцарии по Украине. Такое мнение выразил обозреватель Sky News Джон Спаркс.
Ранее Зеленский пригласил своего американского коллегу Джозефа Байдена и главу КНР Си Цзиньпина посетить «саммит мира» в Швейцарии.
«Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием», — сказал Зеленский в видеообращении, записанном в Харькове.


«Председатель КНР Си Цзиньпин четко дал понять, что конфликт на Украине не имеет к нему никакого отношения. Видео-приглашение, записанное среди руин в Харькове, вряд ли заставит его изменить свою позицию», — считает Спаркс.

По его словам, пиар-акции Киева перестали влиять не только на всемирное сообщество, но и на ближайших союзников. Журналист отметил, что даже президент США Джо Байден, скорее всего, проигнорирует призыв Зеленского.

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