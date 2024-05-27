Евросоюз ввел санкции против Медведчука, Марчевского и Voice of Europe

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Евросоюз по предложению Чехии принял решение ввести санкции против политика и предпринимателя Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского и чешского портала Voice of Europe. Об этом в X написал чешский МИД.
Уточняется, что теперь введенные ограничения будут действовать во всех двадцати семи странах–членах Евросоюза. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский был крайне рад расширению санкций против России.
По его словам, он «продолжает убеждать коллег» ввести санкции на передвижение российских представителей дипведомства по странам Шенгенского соглашения.
Напомним, ранее стало известно, что российский бизнесмен Михаил Фридман потребовал от правительства Люксембурга компенсации за «экспроприированные» страной активы. Бизнесмен пригрозил властям международным арбитражем, если ему не выплатят компенсацию в размере 15,8 миллиарда долларов. Председатель правительства страны отметил, что Люксембург намерен соблюдать несмотря ни на что введенные против Фридмана санкции Европейского союза.
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По его словам, он «продолжает убеждать коллег» ввести санкции на передвижение российских представителей дипведомства по странам Шенгенского соглашения.
Напомним, ранее стало известно, что российский бизнесмен Михаил Фридман потребовал от правительства Люксембурга компенсации за «экспроприированные» страной активы. Бизнесмен пригрозил властям международным арбитражем, если ему не выплатят компенсацию в размере 15,8 миллиарда долларов. Председатель правительства страны отметил, что Люксембург намерен соблюдать несмотря ни на что введенные против Фридмана санкции Европейского союза.
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Екатерина Коршунова