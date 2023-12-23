Эстония планирует выдать Киеву украинцев призывного возраста

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Эстония, возможно, займётся поиском и выдачей Украине граждан, которые попадают под мобилизацию на Украине.
Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.
Но официального запроса от Украины пока не поступало. При этом МВД Эстонии не единожды обращалось к послу и министру внутренних дел, прося уведомить о беженцах, находящихся в стране.
В данный момент между Киевом и Таллином планируется заключить соглашение, потому как высылать на родину по закону возможно только в том случае, если человек привлечен к уголовной ответственности.
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«В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходят на работу, имеют место жительство в Эстонии», — говорит министр Ляэнеметс. Его слова передаёт эстонское национальное телерадиовещание (ERR).
В данный момент между Киевом и Таллином планируется заключить соглашение, потому как высылать на родину по закону возможно только в том случае, если человек привлечен к уголовной ответственности.
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Мария Фирсова