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В Эстонии полиция отбирала шапки у туристов, перепутав флаги России и Словакии

11 декабря 2023, 04:04
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

В Эстонии сотрудники полиции пытались отобрать у туристов шапки бело-сине-красного цвета, так как перепутали флаги России и Словакии. Об этом сообщает Delfi.
В публикации говорится, что женщину и мужчину в вязаных шапках бело-сине-красного заметили в Таллине, на рождественском рынке на Ратушной площади. Эстонская полиция решила провести с ними беседу из-за запрещённой в стране символики.

«Однако выяснилось, что у них на головах были шапки с цветами флага Словакии, а не России», — пишут авторы.


Когда правоохранители убедились, что на туристах символ Словакии, а не РФ, отдыхающих отпустили.

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Москву накроет сильнейший снегопад
Синоптик Тишковец: снегопад 15 декабря в столице станет самым мощным за 57 лет
11 декабря 2023, 08:05

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Снегопад в Москве в пятницу, 15 декабря, окажется самым мощным более чем за полвека.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По данным синоптика, под влиянием средиземноморского циклона в пятницу в Москве выпадет 19-24 миллиметра осадков. Это примерно 40% от месячной нормы. 

Тишковец отмечает, что таких снегопадов 15 декабря в Москве не было 57 лет — в 1966 году метеорологами было зафиксировано 17,3 миллиметра осадков. Синоптик не исключает, что снегопад в пятницу, возможно, станет рекордным за всю историю метеонаблюдений.

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные в нескольких регионах России ожидаются заморозки до -35...-40 градусов. Эту информацию предоставил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

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#новости
#москва
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Бывшая проститутка удивила поклонников количеством клиентов в день
Daily Star: Бывшая проститутка удивила поклонников количеством клиентов в день
11 декабря 2023, 05:44

Фото: iStock/romkaz

Модель OnlyFans Джейд Блэр рассказала о своём опыте работы в борделе, удивив пользователей количеством клиентов в день. Об этом пишет Daily Star.
По словам девушки, в секс-индустрии, как и в любой другой, есть плюсы и минусы. Главным преимуществом для Блэр стал гибкий график, и как следствие — возможность работать в любое время. Модель добавила, что ей также приносило удовольствие и само взаимодействие с клиентами.

Поклонники Джейд Блэр были шокированы, когда узнали, что она занималась сексом примерно с 16 мужчинами за день. Девушка вспомнила, что ей приходилось работать в две восьмичасовые смены.

«Когда приходит клиент, тебе нужно ему представиться. Если он выбирает тебя, то ты работаешь. Если нет — просто расслабляешься, тусуешься в дамской комнате и делаешь все, что хочешь», — рассказала бывшая проститутка, отметив, что её чаще всего выбирали мужчины в возрасте.

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#девушка
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В России предложили изменить положения Жилищного кодекса, касающиеся ТСЖ
«Российская газета»: Нормы Жилищного кодекса о ТСЖ предложили изменить
11 декабря 2023, 05:12

Фото: iStock/OlgaVolodina

Российская Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), просит изменить положения Жилищного кодекса, касающиеся товариществ собственников жилья (ТСЖ), пишет «Российская газета». Соответствующие предложения были составлены в форме письма, посланного председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также высказаны участниками круглого стола, проходившего в нижней палате парламента.
Ассоциация предлагает отменить правило о необходимости ликвидации ТСЖ при сокращении числа членов до 50% или меньше. Также необходимо установить обязательное членство в жилищном объединении для всех собственников помещений, если часть из них уже решила организовать ТСЖ. При невозможности этого, владельцы должны использовать варианты: прямое управление МКД или управление управляющей компанией, утверждают авторы письма.


Если происходит продажа квартиры, то прежний владелец перестает быть членом ТСЖ, а новый покупатель автоматически присоединяется к товариществу.

В АКОН заметили, что число домов, под управлением жилищных объединений граждан, постоянно сокращается. В 2010 году таких домов было 25%, а сейчас — лишь 5,3%. К тому же, в 8% ТСЖ количество собственников квартир составляет меньше половины (и вполне вероятно, что это число в два-три раза больше). Это означает, что придется ликвидировать такие ТСЖ. Однако, Ассоциация считает, что это противоречит правам людей, выбравших данный вид управления домом.

В итоге было предложено создать рабочую группу для изменения положений Жилищного кодекса, связанных с ТСЖ. Согласно их мнению, необходимо предусмотреть в законодательстве правило о том, что приобретая квартиру в многоквартирном доме, владелец автоматически становится членом ТСЖ. Такое решение не противоречит Конституции, так как при покупке участник полностью осознает последствия своего действия, включая необходимость вступления в ТСЖ. 

ТСЖ создаются собственниками жилья в многоквартирном доме и являются некоммерческой формой управления. Всего в России насчитывается более 53 тыс товариществ.


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#жилище
#законопроект
#жильё
#недвижимость
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Юрист Южалин рассказал, выгодно ли брать отпуск перед новогодними праздниками
11 декабря 2023, 05:09

Фото: iStock/frankpeters

Юрист Александр Южалин рассказал, почему выгодно брать отпуск в декабре. Об этом пишут «Известия».
«Наличие в месяце нерабочих праздничных дней уменьшает количество рабочих часов. Для определения выгодности использования отпуска помните одно простое правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее использовать отпуск в это время. Если в месяце мало рабочих дней, выгоднее поработать в этом месяце и получить зарплату», — цитирует издание слова собеседника.

Специалист отметил, что в январе будет 17 рабочих дней, поэтому стоимость одного рабочего дня будет выше, чем в другие месяцы 2024 года. В связи с этим Южалин посоветовал не выбирать ​для отпуска январь.

Для тех, кто хочет продлить новогодние праздники, имеет смысл взять отпуск в декабре.

«В этом году в этом месяце — 21 рабочий день, поэтому сильной потери в деньгах быть не должно», — объяснил юрист.

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#отпуск
#юрист
#праздники
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В России могут повсеместно запретить катание на тюбингах
Парламентская газета: В Госдуме предложили запретить катание на тюбингах
11 декабря 2023, 04:21

Фото: iStock/Vera_Petrunina

В России нужно ограничить повсеместное катание на тюбингах из-за слишком высокой травмоопасности данного вида досуга, и перенести его в специально оборудованные для этого места. Об этом «Парламентской газете» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
«В России катание на тюбингах надо сделать составляющей аттракционов. Это будет определенное место, где можно будет безопасно прокатиться», — объяснила парламентарий.

Она добавила, что поступает уже очень много сообщений о травмах при катании на тюбингах, несмотря на тот факт, что зима только началась.

«Радио 1» ранее сообщало о том, что в Чувашии пятеро детей госпитализировали с серьёзными травмами после катания на тюбингах. В Минздраве региона при этом заявили, что предупреждали родителей об опасности такого развлечения.

Сильнее всего пострадала 9-летняя девочка. Она ударилась животом и получила массивную травму внутренних органов с внутрибрюшным кровотечением, а также разрыв печени и поджелудочной железы. Врачи диагностировали ушиб почки и селезенки. Ей провели сложнейшую реконструктивную операцию.

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#тюбинг
#госдума
#запрет
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Юрист Гусятников: Банк может списать деньги без согласия клиента
Юрист Гусятников: Банк может списать деньги без согласия клиента по решению суда
11 декабря 2023, 02:36

Фото: iStock/by sonmez

Юрист Пётр Гусятников рассказал, что банк может списать деньги со счёта клиента по решению суда или по договору. Об этом пишет «Прайм».
Для списания по решению суда необходим исполнительный лист, с которым могут обратиться граждане или приставы, если решение о взыскании вынесено в их пользу. Отказать им банк не имеет права. Вместо исполнительного листа может также использоваться судебный приказ о взыскании - например, за долги по ЖКХ или алиментам.

Во втором случае списание средств без согласия клиента должно быть предусмотрено в договоре. Банки, обычно, списывают проценты по кредиту, плату за обслуживание и другие услуги самостоятельно. Если клиента это не устраивает, он должен внимательно изучить договор, так как без права на безакцептное списание банк не сможет оказывать некоторые услуги, объяснил Гусятников.

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#жкх
#права
#банк
#банки
#алименты
#юрист
#договор
#долги
#приставы
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«Известия»: Граждане смогут передавать персональные данные через «Госуслуги»
11 декабря 2023, 01:46

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Россияне смогут передавать согласие на обработку своих персональных данных и коммерческих сведений из одной организации в другую через портал «Госуслуги». Об этом сообщил в эксклюзивном интервью газете «Известия» глава департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Дмитрий Дубынин.
По мнению чиновника, создание единой платформы позволит гражданам управлять сведениями о себе при их передаче и получать больше услуг удаленно, быстрее передавая свои данные вместо того, чтобы «с нуля» заполнять соответствующие анкеты. Это облегчит получение услуг в банках, операторах связи, страховых компаниях.

Запуск проекта запланирован на 2025 год, добавил представитель Минцифры.

Ранее Дмитрий Дубынин заявлял о том, что уже в 2024 году будет запущен ряд пробных проектов по использованию россиянами сервиса «Госуслуги» в качестве замены паспорта. В частности, «Госуслуги» заменят паспорт в МФЦ, банках, при покупке авиабилетов, приобретения ряда категорий товаров и в других ситуациях, требующих удостоверения личности.

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#информация
#госуслуги
#россияне
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Вступило в силу требование о сдаче загранпаспорта при запрете на выезд из России
11 декабря 2023, 01:33

Фото: iStock/Elena Chertovskikh

В России вступило в силу требование в течение пяти дней сдавать загранпаспорт при временном запрете на выезд из страны. Об этом говорится в соответствующем постановлении российского правительства, которое начинает действовать с понедельника, 11 ноября.
Согласно принятым ещё 24 ноября правилам сдачи загранпаспорта, хранить его должны будут либо те органы власти, которые его выдали (например, МВД или МИД), либо государственные организации, которые ограничили отъезд за границу своим сотрудникам

Как отмечается в документе, после снятия ограничений на выезд россиянин сможет вернуть себе загранпаспорт в день подачи соответствующего обращения.

По закону запретить выезд за границу могут в связи с призывом в армию, привлечением к уголовной ответственности, из-за доступа к гостайне или банкротства.

Ранее адвокат Александр Зорин рассказал, что самой распространённой причиной отказа в выдаче загранпаспорта гражданину являются имеющиеся у него задолженности. Если у вас есть задолженность перед налоговой, штрафы ГИБДД, действующее исполнительное производство, сумма по которому составляет 10 тыс. и выше, то оформить документ получится только после полного погашения.

Кроме этого, причиной отказа в оформлении документа могут стать ошибки, описки, зачёркивания и другие технические при заполнении заявления о получении загранпаспорта. Отказать в выдаче загранпаспорта могут и при условии, что фото на документ не соответствует стандартным требованиям.

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#правительство
#загранпаспорт
#россияне
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Патриарх Кирилл заявил, что Россия является одной из пяти свободных стран в мире
10 декабря 2023, 23:53

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в Знаменском храме при главке МВД по Москве заявил, что россияне должны благодарить Бога за то, что они живут в свободной стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу патриарха.
«Мы живём в благополучное время, и это благополучие не должно отдалять нас от Бога. А наоборот, мы должны благодарить Господа за каждый прожитый день», — сказал патриарх Кирилл.

Он отметил, что в настоящее время большинство стран нельзя назвать по-настоящему свободными. Патриарх также призвал молиться за Родину, российских бойцов и президента Владимира Путина.

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