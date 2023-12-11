В Эстонии полиция отбирала шапки у туристов, перепутав флаги России и Словакии

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В Эстонии сотрудники полиции пытались отобрать у туристов шапки бело-сине-красного цвета, так как перепутали флаги России и Словакии. Об этом сообщает Delfi.
В публикации говорится, что женщину и мужчину в вязаных шапках бело-сине-красного заметили в Таллине, на рождественском рынке на Ратушной площади. Эстонская полиция решила провести с ними беседу из-за запрещённой в стране символики.
Когда правоохранители убедились, что на туристах символ Словакии, а не РФ, отдыхающих отпустили.
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«Однако выяснилось, что у них на головах были шапки с цветами флага Словакии, а не России», — пишут авторы.
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Диана Аванесян