В Эстонии полиция отбирала шапки у туристов, перепутав флаги России и Словакии

Российская Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), просит изменить положения Жилищного кодекса, касающиеся товариществ собственников жилья (ТСЖ), пишет «Российская газета». Соответствующие предложения были составлены в форме письма, посланного председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также высказаны участниками круглого стола, проходившего в нижней палате парламента.

Ассоциация предлагает отменить правило о необходимости ликвидации ТСЖ при сокращении числа членов до 50% или меньше. Также необходимо установить обязательное членство в жилищном объединении для всех собственников помещений, если часть из них уже решила организовать ТСЖ. При невозможности этого, владельцы должны использовать варианты: прямое управление МКД или управление управляющей компанией, утверждают авторы письма.



