«Это создаст проблемы для Франции»: Шойгу – о последствиях помощи Украине для Парижа

По данным Министерства обороны России, глава ведомства Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции Себастьеном Лекорню предостерег Париж от реализации планов по отправке войск на Украину. Как сообщает РИА Новости, Шойгу заявил, что подобное развитие событий создаст проблемы для самой Франции.