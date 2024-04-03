«Это создаст проблемы для Франции»: Шойгу – о последствиях помощи Украине для Парижа

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По данным Министерства обороны России, глава ведомства Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции Себастьеном Лекорню предостерег Париж от реализации планов по отправке войск на Украину. Как сообщает РИА Новости, Шойгу заявил, что подобное развитие событий создаст проблемы для самой Франции.
«В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции», – сказано в сообщении.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в апреле на Украине могут быть размещены 1,5 тысячи французских военнослужащих. Она также напомнила, что ранее Франция участвовала в вывозе византийских икон из Украины, ссылаясь на необходимость их хранения. По ее словам, такие идеи, как размещение войск, продолжат эту тенденцию.
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Александр Климов