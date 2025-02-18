Европейские лидеры не смогли договориться от отправке своих войск на Украину

Фото: iStock/artJazz
Главы европейских государств, собравшиеся на экстренном саммите президента Франции Эммануэля Макрона в Париже, не смогли договориться об отправке войск на Украину, пишет Financial Times.
«Между лидерами европейских стран вспыхнул конфликт по поводу отправки войск на Украину на экстренной встрече, целью которой было достижение единой позиции по ответу на мирные переговоры президента США Дональда Трампа с Россией», — говорится в статье.
Автор уточнил, что ФРГ, Италия, Польша и Испания не хотят отправлять свои вооруженные силы на Украину. При этом за отправку миротворческих сил выступили Великобритания и Дания.
Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Джоджа Мелони осталась разочарована результатами экстренных переговоров. По ее мнению, украинский конфликт следует обсуждать не в «закрытом клубе» с участием нескольких лидеров, а с главами всех государств, входящих в Евросоюз, и прежде всего тех, которые находятся ближе всего к России.
Читайте также:
Начались переговоры России и США в Эр-Рияде
Кадыров раскрыл, закончится ли СВО после переговоров
Маск о Лаврове и Ушакове: «Вот как выглядит компетентное руководство»
Элина Позднякова